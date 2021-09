Elizegi: "Nos da rabia que el primer borrón sea en San Mamés"

Apenas once horas después de ver cómo el Rayo Vallecano asaltaba San Mamés con Andoni Iraola y Unai López como protagonistas en el bando visitante, Aitor Elizegi hincó el diente a la actualidad del Athletic. Lo hizo en las entrañas del coliseo rojiblanco, donde aprovechó el acto de presentación de la exposición de los cien años del marcador de La Catedral para atender a las preguntas de los medios de comunicación y repasar las últimas novedades acaecidas en torno al club. En relación al choque ante el conjunto madrileño, el presidente reconoció que "fue un partido denso y espeso para nosotros con y sin pelota, el primero de la temporada en el que no hemos estado muy fluidos".





, peroy quiero hacer un balance de estos seis primeros partidos de liga, en los que los seis rivales hubieran firmado el empate contra nosotros, aunque en realidad han sido cinco partidos y medio, porque contra el Rayo se jugó muy poquito", profundizó Elizegi, quien quiso"Hemos tenido un calendario exigente, pero yo, al menos, no pienso perder esa ilusión por ver siete, ocho o nueve jugadores que empiezan su carrera en el Athletic y que tienen mucho futuro", reivindicó asimismo el máximo mandatario rojiblanco, quien apuntó respecto a la baja asistencia a San Mamés en los primeros partidos del curso que, pero estamos con esta norma y es lo que tenemos que hacer. A partir del próximo partido contra el Alavés, no obstante, se podrá asistir al campo con el carnet de socio, dar un servicio de ambigús y que cada socio ocupe su localidad. Es un esfuerzo que hay que seguir haciendo y tanto Marcelino , como los jugadores como yo mismo les pedimos a los aficionados que nos sigan apoyando, porque seguro que nos van a ayudar a sacar los resultados adelante".Descontento con horarios como el del martes, Elizegi confirmó que"como se dijo el 27 de diciembre de 2018". Fue entonces cuando el cocinero bilbaino accedió al sillón de Ibaigane tras obtener 85 votos más que la candidatura liderada por Alberto Uribe-Echevarria.Cuestionado porcomo presidente, Elizegio: "Las legislaturas marcan los tiempos y ahora estamos a semanas de cerrar el proyecto del nuevo Lezama, que no tiene nada que ver con lo que nos encontramos, además de tener por delante otros proyectos cruciales para el club, por lo que decidir esto en septiembre en una temporada de tanta exigencia y con tres asambleas pendientes sería una temeridad". "En estos momentos nos toca no dormir para solucionar lo inmediato ", incidió el presidente rojiblanco, quien subrayó que "el Athletic está muy por encima de un presidente" y señaló que "yo empiezo a valorar de una manera positiva el paso por el club de esta junta directiva, que ha hecho un esfuerzo importante"."Ten mucha salud, energía, pregúntale a tu familia, a los socios y si te ves con energías para cuatro años más, inténtalo, pero como decía antes decidir algo así ahora mismo sería una temeridad", advirtió por último Elizegi, quien sí confirmó su deseo deen la, además de ubicar otra asamblea intermedia a la de los Estatutos para recuperar el proyecto de la grada de animación en La Catedral.