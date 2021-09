Marcelino: "Tuvimos las dos ocasiones más claras para ganar"

Contento, pero no totalmente satisfecho. Así se marchó Marcelino García Toral del Wanda Metropolitano tras haber cosechado un punto ante el actual campeón de liga. Y el técnico del Athletic explicó por qué: "Desde el punto de vista defensivo hemos sido muy solventes, no hemos concedido demasiadas ocasiones claras. De hecho, hemos sido nosotros quienes han tenido las dos más claras, la de Williams y la de Villalibre, pero no hemos acertado. Sabemos lo complicado que es marcarle al Atlético, pero queríamos los tres puntos a pesar de la entidad del equipo rival". A pesar de ello, el entrenador rojiblanco se mostró muy contento por haber mantenido un partido más la puerta a cero -el Athletic tan solo ha recibido un tanto en las cinco jornadas ligueras-, aunque reconoce que hubo momentos en los que sus pupilos lo pasaron realmente mal: "Ellos son un gran equipo y nos han sabido mover de lado a lado. Nos han tenido donde deseaban. Pero nosotros hemos demostrado que siempre queremos hacer. Que siempre queremos jugar e ir a campo contrario. Hemos sido atrevidos y fuimos a por la victoria gracias a que fuimos solucionando todos los problemas que nos ocasionaba el rival".

Asimismo, Marcelino alabó el buen juego que desplegó el Athletic en algunos compases del partido, como en "la oportunidad de Villalibre, que la jugada ha sido buenísima": "Hemos mejorado mucho en la faceta defensiva y vamos bien a la presión alta. Pero es que conseguir estos buenos resultados nos está dando cada vez más criterio con la pelota". Así, el técnico rojiblanco aseguró que este es el camino a seguir: "Trabajamos con humildad y ambición. Nos hemos podido llevar los tres puntos, pero no ha podido ser. Aún así, hay que seguir así".



UNAI SIMÓN

Con la misma sensación agridulce que su entrenador terminó el partido Unai Simón. El guardameta rojiblanco admitió que en un principio el Athletic se conformaba con sacar un punto del Wanda; sin embargo, viendo cómo terminó el encuentro, lamentó haber dejado con vida a los actuales campeones de liga. "En un principio veníamos aquí sabiendo que sacar un punto era complicado, pero en el tramo final las coas se nos han puesto fáciles con la expulsión de Joao y por eso nos vamos con la pena de no haber finalizado esas jugadas que nos hubieran dado la victoria. Pero un punto en este campo muy pocos lo van a sacar, así que estamos contentos", reconoció. Respecto a la roja que el colegiado le sacó al delantero portugués y la posterior polémica, y al igual que hizo Marcelino, Simón evitó pronunciarse. Sin embargo, quiso dejar claro que "con Gil Manzano sí que se puede hablar, con respeto, como con todos los árbitros". Ahora, el portero solo piensa "en el complicado partido que tenemos el martes ante el Rayo Vallecano".