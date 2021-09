Raúl García quiere disfrutar, ganar y vacilar a sus excompañeros del Atlético de Madrid

Raúl García se reencontrará este sábado con parte de su pasado en el Wanda Metropolitano. Allí le aguardan varios de sus excompañeros en el Atlético de Madrid así como Diego Pablo Simeone, el técnico que ha devuelto al conjunto colchonero a lo más alto del panorama europeo. No llegó a jugar de local el navarro en el Metropolitano, a donde el Atlético se mudó al inicio de la temporada 2017-18, y cada una de sus cuatro visitas al nuevo feudo madrileño se ha saldado con derrota. Pese a ello, Raúl no pierde la ilusión por conseguir una victoria y, así, poder vacilar a sus excompañeros.

"Es un partido especial. Siempre lo he dicho y no lo niego. Tanto Osasuna como el Atlético son dos equipos en los que he sido muy feliz y he recibido mucho cariño. A pesar de no ser un estadio en el que yo he disfrutado, evidentemente me gusta volver, me gusta intentar ir allí para ganar y después vacilarles un poco. Pero bueno, evidentemente es especial", expuso, entre bromas, el de Zizur Nagusia.









En su comparecencia de ayer miércoles en Lezama, Raúl García fue cuestionado por los jóvenes que poco a poco están entrando en el equipo, aunque pidió al entorno que tengan paciencia con ellos. "Los chavales van a salir. Se ve que tienen condiciones. Estamos en un club en el que ellos son una pieza fundamental, pero cargar el peso de la responsabilidad sobre ellos no es bueno". Apuntó en este sentido que "los veteranos les transmitimos paciencia". "Ellos saben que jugar en la élite es difícil y tienen que seguir trabajando. Os pido tranquilidad", señaló. Eso sí, admitió que no intenta "dar consejos".

Además, quiso restar importancia al tema del gol y el tan manido tema de que en el Athletic no hay goleadores puros. "Yo tampoco tenía gol hasta hace poco. Es un tema del trabajo del equipo. Es importante que aporte todo el mundo, no solo los de arriba", recordó.

Sobre su rival de este sábado y la mala racha del Athletic frente al Atlético en tierras madrileñas, donde consiguió su último triunfo en la temporada 2010-11 gracias a un doblete de Gaizka Toquero, Raúl García se mostró muy seguro al señalar que los colchoneros tienen "el plantel más completo de la liga". "Es una plantilla competitiva, que año a año va mejorando a nivel de cantidad y de calidad y por eso tiene la exigencia que tiene y se le marcan los objetivos que tienen".

quejas por los horarios



En otro orden de cosas, el navarro se refirió también al asunto de los aforos, que en el caso de San Mamés se ampliará hasta el 60% de la capacidad del campo en la cita contra el Rayo Vallecano del próximo martes después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) obligara al Gobierno vasco a aumentar el aforo del 30 al 60%. "Para mí, y mira que llevo tiempo en esto, estos partidos con público están siendo energía. Es una parte de nosotros. Lo hemos estado diciendo desde el principio y es así. Les pedimos que vengan porque es necesario".



?? Raúl García, sobre la vuelta de los aficionados/as a las gradas:



??? "Está siendo clave y les necesitamos. Los partidos junto a ellos son pura energía. Ojalá todos los días tengamos el campo lleno, les hagamos y nos hagan disfrutar"#AtletiAthletic #AthleticClub ?? pic.twitter.com/cWrhvrnN3J — Athletic Club (@AthleticClub) September 15, 2021

Y fue en ese momento cuando mostró su desacuerdo por los horarios que desde LaLiga le han impuesto al Athletic: "Entiendo que los horarios no son fáciles. Se está dejando de pensar mucho en el aficionado, que es lo que mueve el fútbol. No ayuda a nadie ese horario de un martes a las diez de la noche. Los jugadores no nos quejamos porque es nuestro trabajo, pero si buscamos espectáculo de cara a la gente no es el mejor horario. No creo que sea falta de ganas, porque la gente me lo demuestra por la calle".

Sexto jugador con más partidos



Por último, al recordarle que en el partido frente al Atlético de Madrid igualará a Manolo Sanchís como el sexto jugador con más partidos en la historia de LaLiga, un total de 623, Raúl García no ocultó que le da "importancia" a esas cuestiones. "Detrás de un número siempre hay muchas cosas. Mucha regularidad. Es lo que me gusta. Todo lo que sea ir sumando estadísticas me hace sentirme orgulloso", explicó. El martes que viene, si juega ante el Rayo, se quedará en la sexta posición en solitario.

Ante el rayo vallecano

La 'Sotera' hará el saque de honor

Este fin de semana puede ganar la Eusko Label Liga. Los remeros y demás miembros del cuerpo técnico de la Sotera que el pasado domingo conquistaron la Bandera de La Concha en aguas donostiarras harán el saque de honor en el partido que el martes que viene enfrentará al Athletic y al Rayo Vallecano en San Mamés, una cita a la que podrán acudir un máximo de 32.000 aficionados. Puede darse la casualidad de que el club santurtziarra firme este domingo el doblete, para lo que deberá mantener la renta de puntos que tiene sobre Hondarribia en la Eusko Label Liga. Hace 11 años, Urdaibai realizó el saque de honor en la Catedral tras ganar la Bandera de La Concha.

"El horario del martes a las diez de la noche no ayuda a nadie. Se está dejando de pensar mucho en el aficionado"