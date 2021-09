Raúl García, sobre los horarios del Athletic: "Se está dejando de pensar mucho en el aficionado"

Raúl García se ha referido en la rueda de prensa de este miércoles antes del partido del Athletic ante el Atlético de Madrid al asunto de los aforos. En el caso de San Mamés se ampliará hasta el 60% de la capacidad del campo en la cita contra el Rayo Vallecano del próximo martes después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) obligara al Gobierno vasco a aumentar el aforo del 30 al 60%. "Para mí, y mira que llevo tiempo en esto, estos partidos con público están siendo energía. Es una parte de nosotros. Lo hemos estado diciendo desde el principio y es así. Les pedimos que vengan porque es necesario".

Y ha sido en ese momento cuando Raúl García ha mostrado su desacuerdo por los horarios que desde LaLiga le han impuesto al Athletic: "Entiendo que los horarios no son fáciles. Se está dejando de pensar mucho en el aficionado, que es lo que mueve el fútbol. No ayuda a nadie ese horario de un martes a las diez de la noche. Los jugadores no nos quejamos porque es nuestro trabajo, pero si buscamos espectáculo de cara a la gente no es el mejor horario. No creo que sea falta de ganas, porque la gente me lo demuestra por la calle".