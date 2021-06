El Athletic juvenil cae en Málaga (2-0)

El equipo de Imanol de la Sota, obligado a remontar el próximo fin de semana en Lezama para lograr un billete para la 'Final four' de la Copa de Campeones de División de Honor.



Los juveniles del Athletic no han tenido su día en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de División de Honor. El conjunto de Imanol de la Sota ha perdido 2-0 ante el Málaga en el campo de la Federación de la localidad andaluza, por lo que está obligado a remontar el próximo fin de semana en Lezama si quiere lograr un billete para la 'Final Four' del torneo de División de Honor.



Tras una primera parte sin goles y muy disputada, el equipo local ha roto el partido en dos acciones. Roberto, el goleador de la mañana, ha superado a Padilla en el minuto 67. Dos minutos después, el mismo jugador ha logrado el segundo tanto de la eliminatoria. El Athletic ha acabado el duelo con un jugador menos por la expulsión de Santamaría al ver la segunda tarjeta amarilla. Un resultado que deja el cruce muy cuesta arriba para los rojiblancos.





RESUMEN I Lo más destacado del partido de ida de los cuartos de final de la #CopaDeCampeonesDHJ disputado entre @MalagaCF y #AthleticClub #MalagaAthletic #AthleticLezama ?? pic.twitter.com/bxSyiTqJag — Athletic Club (@AthleticClub) June 13, 2021