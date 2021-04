Las bandas se quedan a medias en el Athletic

NADA más y nada menos que diez cambios en el once introdujo ayer Marcelino García Toral con respecto a las alineaciones de los dos partidos seguidos ante la Real Sociedad. Buscaba aire fresco el técnico para un equipo que por momentos parece estar bastante tieso. Con los titulares de banda, Iker Muniain y Alex Berenguer, en el banquillo, el derbi de ayer ante el Alavés en San Mamés se antojaba como una nueva oportunidad para Jon Morcillo e Ibai Gómez. Ambos se quedaron a medias en su objetivo, como el resto del equipo, dicho sea de paso, pero tras unas últimas actuaciones que levantaron ciertas dudas, mejoraron su imagen notablemente.

El extremo de Zornotza, que arrancó la temporada como un ciclón, aprovechando su juventud para coger el estado de forma óptimo mucho antes que algunos de los más veteranos, lo que le sirvió para arrancar el curso como titular, recuperó en la cita ante el conjunto babazorro esa chispa que parecía haber perdido en las últimas semanas. No le hizo falta buscar el mano a mano con su par para generar peligro, ya que sus compañeros supieron encontrarle a la espalda de un Martín Aguirregabiria que a la media hora de juego dejó el lateral diestro para situarse en el izquierdo, donde se encontró bastante más cómodo. Para entonces, Morcillo le había hecho un traje en casi todas las acciones.

Las buenas intenciones del joven atacante, eso sí, murieron en la nada. Y cuando no, como en su última gran acción ofensiva, se estrellaron contra el larguero de la portería defendida ayer por un sobresaliente Fernando Pacheco. Solo la mala suerte impidió que Morcillo se estrenara como goleador en Primera División en la que es la temporada de su debut. Su golpeo, violento, fue repelido por el travesaño y en cierta medida su aportación ofensiva apagó en ese mismo instante. Antes, eso sí, pudo haber adelantado a su equipo con una gran cabalgada por banda izquierda en la que, en lugar de centrar, se hartó de balón y buscó sorprender a Pacheco con un disparo que se marchó desviado. No acertó a la hora de tomar decisiones, sin duda su gran debe, pero al menos no dejó de intentarlo.

La acción que se estrelló en el larguero nació de su insistencia en un balón largo que parecía tener totalmente controlado Lejeune, pero al que Morcillo le comió la tostada. Su velocidad le hizo mucho daño al Alavés en el arranque y, tras dos partidos sin jugar, tampoco se le puede exigir más a un recién llegado.

Hasta la fecha, transcurridas ya treinta jornadas de LaLiga Santander, el extremo de Zornotza ha participado en 23 encuentros de liga, nueve de ellos como titular, en los que acumula 883 minutos de juego que le sitúan como el décimo octavo futbolista que más ha participado en el torneo de la regularidad. Además, ha jugado en otras cuatro citas de Copa y dos de Supercopa, entre ellas, la final ante el Barcelona, en la que conquistó su primer título como profesional.

partido muy especial

A tenor de lo acontecido en las últimas semanas y en buena medida a la convocatoria ofrecida por Marcelino en la final de Copa, en la que Morcillo no estuvo entre los 20 elegidos, pero sí Ibai Gómez, parece que los roles de uno y otro han cambiado. El de Santutxu está ganando en presencia en estos últimos encuentros. El técnico asturiano le hizo saber semanas atrás que contaría poco a poco con más minutos de juego y por lo pronto parece estar cumpliendo con su palabra. Ayer, en una cita muy especial para Ibai, que se enfrentó al que durante dos temporadas y media fue su equipo, en el que recaló tras poner fin a su primera etapa en el Athletic, al atacante se le vio más cómodo que en encuentros anteriores. Después de una temporada casi en blanco, condicionada en un inicio por las lesiones, el de Santutxu parece estar cogiendo el tono y el ritmo óptimo y ayer se le vio disfrutar como hacía mucho tiempo.

En la línea de todo el equipo, arrancó con chispa, pero se fue apagando su llama a partir de la media hora de juego. Participó más en el juego que en encuentros previos y puso un par de buenos centros que no encontraron rematador, especialmente uno a la cabeza de Morcillo que este no pudo alcanzar a rematar. Como el extremo de Zornotza, fue sustituido en el minuto 69 del partido.

Con su participación en el choque de ayer, Ibai Gómez suma su quinto encuentro de la temporada. Citas todas ellas de liga en las que apenas suma 162 minutos de juego, lo que le sitúan en la vigésimo primera posición del ranking rojiblanco. Ayer, ante el Alavés, demostró que puede aportar cosas.

Baja por sanción

Capa no jugará ante el Betis

Quinta amarilla de la temporada. Marcelino García Toral no podrá contar con Ander Capa en el encuentro de la trigésimo primera jornada de LaLiga Santander que el Athletic disputará el próximo miércoles ante el Betis en el estadio Benito Villamarín a partir de las 20.00 horas. El lateral, que recuperó la titularidad en el lateral derecho tras un mes sin figurar en el once, concretamente desde el partido ante el Granada disputado el 7 de marzo, vio la quinta cartulina amarilla de la temporada, por lo que causará baja en el próximo partido de liga de los leones. Eso sí, podrá ser de la partida en la final de Copa del sábado ante el Barça si Marcelino lo estima oportuno.

