Marcelino: "No tenemos potencial para todo"

El Athletic, plagado de suplentes habituales en la visita del colista de LaLiga a San Mamés, no ha podido pasar del empate ante un combativo Alavés que consigue sumar un punto en un partido que dejó luces y sombras a ojos de Marcelino García Toral.

"Podemos quedarnos con lo bueno que hicimos, que fueron 35 minutos muy buenos al principio en los que lo normal hubiera sido ponernos por delante en el marcador con una ventaja de más de un gol incluso, pero cuando no aprovechas las ocasiones en el fútbol todo se iguala después porque el rival va cogiendo moral", expune de entrada el técnico rojiblanco en su rueda de prensa posterior al derbi, en la que reconoció que "en el segundo tiempo estuvimos muy irregulares, aunque también es verdad que es difícil jugar un partido redondo en partidos con tantos cambios".

A modo de resumen, así las cosas, el de Villaviciosa apunta que "me gusta que el equipo no ha tenido un error individual que nos haya penalizado y que no hayamos encajado gol, porque el rival nos generó muy poco. Lo que no me gustó fue lo discontinuos que fuimos desde el minuto 37 hasta el 70, mientras que me gusta en el apartado ofensivo la cantidad de ocasiones que generamos para meter gol, si bien me duele no haber transformado".

"El hecho de no cometer errores, apoyado en las pocas ocasiones de gol que nos generan todos los rivales y crear todas las ocasiones que hemos generado en este partido me hace ser optimista", indica asimismo el preparador asturiano, convencido de que para sumar de tres en tres en liga a su equipo le falta "materializar las ocasiones de gol y, cuando lo hacemos, no cometer errores en defensa como algunos que han sido muy evitables. Eso nos lleva de empatar a ganar, muy poco, porque la igualdad es muy grande y el acierto en las áreas nos está condicionando mucho".

En cuanto a las diluidas opciones de alcanzar Europa a través de LaLiga, Marcelino afirma que "desde hace algunas jornadas en las que acumulamos empates el equipo tenía muy difícil llegar arriba. Creo que ahora mismo no tenemos potencial para todo, que es jugar dos finales de Copa, ganar una Supercopa con todo el desgaste físico y mental que ha conllevado y meternos también en Europa remontando.

Tenemos la ilusión y la ambición y si vienes de arriba te puedes mantener, pero ya hemos visto a otros equipos como la Real Sociedad o el Villarreal que cuando jugaron dos competiciones les resultó complicado sumar de tres en tres en liga, que es lo que nos ha sucedido también a nosotros".

Con vistas a la final de Copa del próximo sábado contra el Barcelona, el técnico rojiblanco, que dijo tener claras algunas demarcaciones y otras no, admitió que el papel de favorito corresponde al cuadro catalán, si bien "sé que vamos a competir". "Tenemos, además, una experiencia muy reciente y tenemos claro el error que no debemos repetir. A partir de ahí, enfocaremos la final con el único ánimo de ganar", concluyó Marcelino.





CALLEJA, SATISFECHO

El entrenador del Alavés, Javier Calleja, resalta tras su estreno como técnico babazorro que "me voy muy contento, porque San Mamés es un campo complicadísimo y el empate me parece justo al haber visto durante noventa minutos un equipo valiente que se ve que quiere". "Hemos generado ocasiones, el Athletic es verdad que también las ha tenido y Pacheco ha estado muy bien, pero el camino a seguir está claro", agregó el timonel del conjunto gasteiztarra, quien incidió en que "creo que hemos dado la talla en el partido y lo que trabajamos durante la semana se ha visto reflejado en el campo".