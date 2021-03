Expectación en la llegada del Athletic tras meterse en la final de Copa, que se va directo a entrenar

Tras hacer noche en un hotel de Valencia después de certificar el pase para la final de Copa del 17 de abril, la expedición del Athletic ha aterrizado en el aeropuerto de Bilbao poco antes de las 13.00 horas. Marcelino García Toral y sus jugadores han sido recibidos por algunos aficionados que se han dado cita en Loiu.





Llegada del Athletic al aeropuerto. Fotos: Pablo Viñas

VUELVE LA LIGA

Lo mismo ha ocurrido minutos después en las instalaciones de Lezama, donde esperaban más hinchas, a donde se ha dirigido el autobús del equipo., que sueña con sumar unen el espacio de dos semanas.Los duelos en La Cartuja ante laestán a la vuelta de la esquina. No se habla de otra cosa este viernes en todos los ámbitos de Bizkaia, aunque el Athletic no tiene tiempo para degustar el triunfo en el Ciutat de València.El domingo, a las 21.00 horas,Vuelve LaLiga para los leones, que van a afrontar otra semana muy exigente. El equipo andaluz, octavo clasificado, seguro que no pondrá las cosas fáciles a los de Marcelino, que en caso de ganar empatarían a 33 puntos con los nazaríes. Elsetenta y dos horas después de medirse al Granada, el Athletic visitará al Atlético de Madrid (19.00), en el encuentro que se aplazó por la nevada que colapsó la capital española a principios de enero. Los leones cerrarán esteen Balaídos el día 14 (14.00).A los titulares ante el Levante les espera una suave sesión de recuperación. La paliza de los rojiblancos sobre el césped del Ciutat de València fue considerable. De hecho, el técnico asturiano no realizó ningún cambio durante los 90 minutos, algo poco habitual y eso que algunos de sus jugadores mostraron evidentes síntomas de cansancio. Pero, vigente campeón de la Copa con el Valencia (en la edición de 2019), que puede sumar un triplete en el torneo sin precedentes. El Athletic ya tiene uny en caso de ganar al Barça en el segundo asalto copero, el club bilbaino participará el curso que viene en laA buen seguro que el entrenador de Villaviciosa introduciráque presentará ante el Granada. Tocan rotaciones porque jugadores como Yuri, De Marcos, Muniain, Raúl García o Williams acabaron exhaustos. El que, baja en la vuelta de la semifinal y que el domingo cumplirá el segundo de los cuatro partidos de sanción que le ha costado su encontronazo con Sergio León.