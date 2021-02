Marcelino, fe ciega en la plantilla del Athletic

Mes y medio le ha bastado a Marcelino García Toral para meterse en el bolsillo a la afición del Athletic, necesitada de alegrías en un año muy complicado, marcado por la pandemia del coronavirus que tan fuertemente ha golpeado a la sociedad. Siendo justos, al técnico asturiano le ha sobrado este último mes para que la gente olvidara cualquier rencilla del pasado. No obstante, el título de la Supercopa, en un formato que agranda los méritos del Athletic, fue más que un punto de inflexión. Marcelino no llevaba ni dos semanas en Bilbao cuando el conjunto rojiblanco conquistó un torneo en el que tuvo que imponerse a Real Madrid y Barcelona en solo cuatro días. Su llegada también tuvo un impacto muy positivo en la plantilla, devolvió la ilusión a un equipo desnortado, que recibía muchos mensajes en clave negativa y cuyo rendimiento sobre el verde estaba a años luz del que realmente podía ofrecer. Pese a todos esos ingredientes, y en un mes y medio cargado de partidos, el entrenador ha generado un ambiente de trabajo muy sano a su alrededor, ha hecho partícipes a futbolistas con roles secundarios hace no tanto tiempo y, lo más importante, ha caído de pie en el vestuario.

Pudiera ser que las apreturas del calendario le hayan obligado a echar mano de más jugadores de los que él hubiese querido –nunca ha ocultado que le gusta contar con plantillas más bien cortas, más aún en un club de cantera–, pero en sus primeros once partidos al frente del equipo bilbaino ha dado la alternativa a un total de 22 futbolistas. Salvo Ibai Gómez (un partido y 7 minutos), Jokin Ezkieta (dos y 180) y Oihan Sancet (tres y 157), el resto de los que han jugado lo han hecho al menos en seis ocasiones y en todos los casos por encima de los 250 minutos. Eso sí, hay cuatro componentes de la plantilla que aún no se han estrenado a las ordenes de Marcelino. A saber: Iñigo Vicente, Oier Zarraga, Peru Nolaskoain y Iago Herrerín. De los cuatro, solo los dos primeros han tenido minutos esta temporada, aunque fue con Gaizka Garitano en el banquillo.

En el lado opuesto se encuentran Iñaki Williams, Mikel Vesga y Alex Berenguer, que son los únicos jugadores que han participado en los once encuentros que ha dirigido el técnico asturiano hasta la fecha: Barcelona, en dos ocasiones, Getafe, Valencia y Cádiz en liga; Real Madrid y Barcelona en la Supercopa; e Ibiza, Alcoyano, Betis y Levante en Copa.

De los 1050 minutos de juego de esas once citas –apuntar que en los encuentros ante el Barça en Supercopa y el Betis en Copa se alcanzó la prórroga–, son cinco los futbolistas que superan la barrera de los 700 minutos, con Unai Simón (870) en una destacada primera posición. No obstante, el guardameta de Murgia ha completado nueve partidos y solo se perdió, por decisión técnica, los encuentros ante el Ibiza y el Alcoyano del torneo del K.O., partidos en los que Marcelino apostó por Ezkieta para la portería.

Simón es el único jugador cuyos minutos de juego son superiores a los 800 minutos. Un escalón por debajo asoma Williams con sus 789 minutos repartidos en once partidos. El delantero, que en algunas citas acusó el cansancio acumulado, es el futbolista de campo al que más ha utilizado el entrenador asturiano. Por detrás de él, en orden, figuran Yeray Álvarez (780), Raúl García (767) e Iker Muniain (721).

Un once más o menos claro



En su mes y medio en Bilbao, Marcelino no ha tenido reparos en mostrar sus cartas. Cierto es que ha dado alternativas a distintos jugadores, con mención especial a los encuentros ante Ibiza y Alcoyano en Copa, en los que cambió a casi todas las piezas, pero el reparto de minutos en sus once primeros partidos al frente del Athletic dejan un once tipo del que variarán muy pocas piezas en las citas importantes de las próximas semanas, con mención especial al choque de vuelta de las semifinales de Copa ante el Levante y, cómo no, a la esperadísima final contra la Real Sociedad del próximo 3 de abril.

Atendiendo a los minutos disputados por los futbolistas, el once estaría compuesto por Unai Simón en portería; Ander Capa, Yeray Álvarez, Unai Nuñez e Iñigo Martínez en defensa; Óscar de Marcos, Dani García, Unai Vencedor e Iker Muniain en el centro del campo; y Raúl García e Iñaki Williams como referencias ofensivas.

Llama la atención la ausencia de Yuri Berchiche en el lateral zurdo de ese hipotético once, pero una lesión, primero, y un síndrome vertiginoso, consecuencia directa del coronavirus, después, le han impedido ser de la partida en tres encuentros. Ausencias que aprovechó a Mikel Balenziaga para sumar minutos de calidad; y en menor medida Iñigo Lekue, que es, sin duda, el mayor beneficiado de la llegada de Marcelino al banquillo del Athletic. Con Garitano disputó únicamente 32 minutos, que se han multiplicado por diez con el técnico asturiano, con el que ha jugado 375.

Una lesión de rodilla también ha impedido a Unai López disfrutar de más minutos con Marcelino, a quien el donostiarra está devolviendo la confianza en estos últimos partidos con buenas actuaciones sobre el verde. Además, si bien Dani García y Vencedor son los centrocampistas que más minutos acumulan con el asturiano, 672 y 619, respectivamente, Vesga, con 591, les sigue de cerca.

En mes y medio en Bilbao, Marcelino García Toral ha demostrado una fe ciega en su plantilla. Cuestión esta en la que seguramente le ha ayudado el calendario y probablemente también la posibilidad de realizar cinco cambios, pero el reparto de minutos se entiende como una buena noticia, toda vez que son más los futbolistas con rodaje.

ida de las semifinales de Copa

el levante subasta las camisetas

Los beneficios, para proyectos sociales. El Levante puso el jueves en marcha una subasta de las camisetas utilizadas por los futbolistas en la ida de las semifinales de la Copa en San Mamés frente al Athletic y cuyo beneficio irá destinado íntegramente a los proyectos sociales de la Fundación del club. Los seguidores levantinistas podrán pujar por las camisetas blanquinegras del Levante, que además están firmadas por todos los futbolistas que jugaron ese partido en Bilbao, hasta el próximo sábado. El dinero recaudado irá destinado a los distintos proyectos del área social de la Fundación del Levante, que cuenta con varias secciones de deporte adaptado y reúne a 206 deportistas con una discapacidad.