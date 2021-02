Una oportunidad de oro para el Athletic

EL Athletic, presente por segundo año consecutivo en las semifinales de Copa, recibe esta noche al Levante en un choque de ida que podría marcar el rumbo de la eliminatoria. Las sensaciones y vibraciones de tres exrojiblancos como Endika Guarrotxena (Bilbao, 1961), Julio Salinas (Bilbao, 1962) y Gaizka Toquero (Gasteiz, 1984) son positivas, pero coinciden en advertir del peligro de un rival que, al igual que los leones, figura al alza y con el ánimo de seguir haciendo historia en un torneo en el que han superado cinco cruces a partido único.

"En teoría es mejor medirte al Levante que a Barcelona o Sevilla y yo siempre soy optimista, aunque sea contra el Liverpool o el Bayern Múnich, pero después hay que jugar los partidos", señala Guarrotxena, autor del gol que dio al Athletic su último título de Copa en 1984 y que recuerda como si fuera ayer que "nosotros, aunque fuera en dos años distintos, también jugamos dos finales de Copa seguidas, la primera la ganamos y la segunda la perdimos contra el Atlético". "Ojalá se vuelvan a jugar ahora dos finales y esta vez se ganen las dos", subraya el exdelantero rojiblanco, quien entiende que el equipo de Marcelino García Toral "habrá tenido que recuperar bien tras el trote del último mes, porque el Levante trabaja bien, sabe tocar la pelota y tiene las ideas claras con Paco López".

"La eliminatoria puede estar al 50% o un poco favorable al Athletic", resume el bilbaino, convencido de que la falta de público en las gradas disminuye la importancia del factor campo y de que, más allá del buen trabajo de Marcelino, "los que dan otro aire al equipo son los jugadores, aunque el entrenador con su dibujo táctico y siendo quizás un buen motivador haya podido contribuir a variar el ánimo de los futbolistas". Julio Salinas, por su parte, considera que el técnico asturiano "ha cambiado la cara al equipo" y que "tiene mucho mérito conseguir que tantos jugadores estén rindiendo de nuevo a gran nivel".

"El Athletic llega perfecto a este partido de ida de semifinales tras un mes en el que, prácticamente, le sale todo con un gran estado físico de la plantilla, porque el tute que lleva el equipo es increíble, pero los futbolistas están con confianza, se sienten fuertes y eso es muy importante", valora el también exdelantero rojiblanco, quien apunta en relación al doble compromiso copero ante el cuadro granota que "por historia, entidad y títulos da la sensación de que el Athletic es favorito, pero creo sinceramente que hay que tener cuidado con este Levante que estará con hambre de hacer historia". "Llevan ya unos años bien organizados, tienen jugadores importantes y un potencial ofensivo que no tiene nada que ver con el de un equipo pequeño", alerta Salinas, consciente aun así de que "es una oportunidad de oro para jugar dos finales y en caso de llegar a esta segunda raro sería no ganar al menos una si no están Madrid ni Barça".

La experiencia, favorable al Athletic, emerge como un factor importante en una semifinal en la que, no obstante, Salinas apunta que "el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, porque el Levante no tendrá nada que perder, ya que al principio de temporada seguramente sería impensable para ellos estar en unas semifinales y la presión real es para el Athletic, que puede jugar dos finales de Copa en un año y volver a sacar la gabarra muchos años después".

"La final está a un paso"

A ojos de Gaizka Toquero la final de Copa "está a un paso otra vez y todos queríamos que tocara el Levante al ser a priori el rival más débil de los tres que podían haber tocado, pero ellos también están en un buen momento". "El Levante empezó muy mal la temporada al igual que el Athletic, pero poco a poco van a más, ahora mismo están también en una buena dinámica y como sucedió contra el Betis en cuartos de final no será sencillo para el Athletic", relata el gasteiztarra, quien vio portería en la final copera de 2009 ante el Barça y que ve a los rojiblancos "muy bien" en la actualidad.

"Contra el Valencia hicieron otro buen partido, están en la mejor dinámica del curso con Marcelino sin desprestigiar el trabajo previo que hizo Garitano y cada jugador está aportando su granito de arena", apunta Toquero, para quien ha cambiado, sobre todo, "la confianza del grupo", si bien el técnico de Villaviciosa "también ha aportado ciertos matices al juego y algunos jugadores que no venían ofreciendo su mejor versión con Garitano están rindiendo mejor ahora". Optimista, pero sin lanzar las campanas al vuelo, Toquero concluye que "hubiese preferido que el partido de vuelta de esta semifinal se jugara en San Mamés, pero es lo que ha tocado y el Athletic tiene que ir a ganar el partido de hoy sin especular".

