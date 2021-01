Un riesgo que angustia

Vamos, que el Athletic está a solo tres encuentros de plantarse en una nueva final de Copa, lo que supondría todo un frenesí colectivo. Toca tirar de la típica bilbainada y ya son muchos los que pronostican un momento histórico: disputar dos finales del torneo del K.O. en un intervalo de dos semanas y en el mismo escenario, La Cartuja, en el que el pasado día 17 conquistó la Superpoca. El athleticzale, se quiera o no, tiene motivos para sacar pecho y fanfarronear. Otra cosa es que se haga realidad. De momento, el conjunto de Marcelino García Toral, que también va camino de firmar registros históricos, se ha metido en los cuartos, donde no estará la Real Sociedad, su rival en la final del 3 de abril; y conocerá este viernes su obstáculo en la antepenúltima ronda. En ella, el técnico rojiblanco sí tendrá que cambiar de idea para hacer más creíble la opción de alcanzar las semifinales, porque Marcelino repitió la fórmula que empleó en Ibiza una semana atrás y el desarrollo y el desenlace del encuentro fue prácticamente un clon, eso sí, aderezado con sus dosis de angustia ante un nuevo rival de Segunda División B.

Marcelino quiere tener en on a toda la plantilla y estas dos eliminatorias iniciales debían servir para que los meritorios gozaran de su oportunidad para reivindicarse. Todos, claro está, no, porque Ibai y Córdoba volvieron a quedarse sin jugar minuto alguno. Sí disfrutaron de minutaje los Ezkieta, Berenguer, Morcillo, Sancet, Villalibre como ocurriera en Ibiza, pero el rendimiento, en su gran mayoría, fue el mismo de negativo. Los que están destinados a ofrecerse como alternativa a los fijos del entrenador no terminan de dar un golpe de autoridad, lo que genera cierta inquietud por esa falta de una segunda unidad creíble, pero también ocasiona angustia por la forma en que se ha visto obligado el Athletic a superar al conjunto balear, primero, y al Alcoyano, verdugo del Real Madrid, en la noche del jueves. Las malas noticias emergieron en el primer acto, con un colectivo rojiblanco muy plano, espeso y sin ideas, y por momentos superado por el que es el equipo adalid de la moral en toda su expresión.









El de Villaviciosa tuvo de nuevo que rectificar en la entrada a vestuarios y recurrir a los pesos pesados, a los futbolistas que a día de hoy disfrutan de un altísimo pico de forma. Marcelino repitió hasta en los protagonistas de las sustituciones en un sentido y en otro, pero dejó en el césped a Asier Villalibre, que, como se sabe, tuvo su cuota de héroe en la final de la Supercopa. El jueves estuvo desaparecido durante muchos minutos, pero se contagió de la mejoría en el segundo acto para batir a José Juan, que prácticamente le dobla en edad, y rememorar un momento muy íntimo. Fue hace un año, el 11 de enero de 2020, cuando el de Gernika se estrenó como goleador del Athletic. Lo hizo en Copa, en la eliminatoria que enfrentó a los leones con el Sestao River, gracias a un doblete.

Las mejores imágenes del encuentro entre el Alcoyano y el Athletic. Fotos: EFE



, para. Quizá tanta coincidencia ejerza de presentimiento de cara a

La cifra

5

victorias consecutivas

Las que encadena Marcelino García Toral como entrenador del Athletic cuando solo encadema seis partidos al frente de los rojiblancos. Una tacada que no se producía desde la campapa 2014-15, entonces con Ernesto Valverde en el banquillo.