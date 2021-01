El Athletic sale del apuro ante el Alcoyano en Copa hacia cuartos

Al final, la visita a El Collao resultó más llevadera de lo que dio a entender el desarrollo de la primera mitad, donde se jugó a lo que le interesaba al Alcoyano, que además cobró ventaja. Tras el descanso, como en la ronda anterior, Marcelino recurrió a varios de sus titulares y el panorama experimentó un cambio radical. El conjunto local acusó el trote y el Athletic le pasó por encima, obtuvo los dos goles que invertían el signo del partido y bien pudo ampliar la cuenta. No fue preciso porque nadie se acercó a Ezkieta, espectador privilegiado del aplastante dominio ejercido por sus compañeros. El Athletic hizo bueno el pronóstico y este viernes su nombre será uno de los que se extraiga del bombo que determine los cruces de cuartos.









La historia fue tal como cabía prever, aunque tal vez se esperaba que el Alcoyano no crease tantos problemas de salida. Lo prometido es deuda y Marcelino puso en liza una formación similar a la presentada en Ibiza. Incluyó dos novedades: Yuri en el lugar de Balenziaga y Unai López en la posición de Vencedor. La apuesta no funcionó porque faltaron argumentos de peso que oponer a la propuesta del anfitrión, que se movió como pez en el agua, fiel a su forma de concebir el fútbol. Mientras al Alcoyano le duró la gasolina, el Athletic vivió un martirio, pero a la vuelta del descanso enseguida se apreció que a ese ritmo no aguantaría.

Las mejores imágenes del encuentro entre el Alcoyano y el Athletic. Fotos: EFE



Si bien no es menos cierto que otros hombres, para superar con holgura la oposición de un rival que únicamente pudo apelar a la dureza para discutir el empuje del Athletic. Y ni de ese modo logró el Alcoyano frenar el ímpetu de un colectivo muy consciente de que no era un día para flojear.

En efecto, no cabía realizar concesiones, de ello se habló seguro en la charla previa del técnico, pero por si no fuera suficiente, en el primer minuto López estrelló una volea en la madera. Más de uno pensó en ese instante que acababa de sonar el despertador para que el Athletic se pusiera de inmediato manos a la obra. Lo hizo, puesto que replicó con tres aproximaciones al área rival, pero no acertó a manejar el duelo y se asistió a un primer período decepcionante.

La incomodidad que transmitía el equipo se combinó con la inseguridad, algo que dio más vida aún al Alcoyano, encantado al comprobar que se las arreglaba para llevar adelante su plan. Los ratos en que el balón estuvo en las botas rojiblancas nunca le hicieron dudar. Replegado en su terreno dejaba que la pelota se tocase sobre la línea divisoria, pero en cuanto alguien trazaba un pase vertical o profundizaba por un costado, desbarataba cualquier intento tirando de concentración y agresividad. Desplegado en dos líneas muy juntas, maniató al Athletic.

Sancet y Villalibre quedaron aislados, sin opción a participar, mientras que por los costados apenas se abrieron espacios para progresar. Lekue y Yuri no ganaban metros, Morcillo y Berenguer, imprecisos y muy intermitentes, ni facilitaban los movimientos ofensivos ni desbordaban. En suma, el Athletic se vio impotente para probar las cualidades de José Juan. La vía del balón largo no aportó soluciones porque la zaga local respondía con nervio y contundencia. Atacar se convirtió en un ejercicio estéril, aunque eso no fue lo peor. El Alcoyano no renunció a estirarse, sin necesidad de elaborar, percutió con decisión e incorporó gente con rapidez y el Athletic no estuvo tranquilo. Fue encadenando fallos impropios de un conjunto que pretende imponer su autoridad: pérdidas en zonas comprometidas, malos cálculos en el juego aéreo, despejes al tuntún y una paulatina pérdida de tensión.

El castigo consiguiente nació en una falta inexistente en la frontal, el chut de Carbonell fue levemente desviado por la barrera y Ezkieta, aunque tocó, no desvió lo suficiente. Pareció que pudo hacer algo más. En el lance previo al intermedio, Vesga peinó a la salida de un córner y la pelota se negó a entrar. A la vuelta de la caseta, no comparecieron Sancet y Morcillo. Muniain y Raúl García entraron bien, el Alcoyano empezó a temerse lo peor y no anduvo descaminado. Lekue templó con gusto con la zurda y Villalibre, que ahora ya podía intervenir, superó a su par en el salto y clavó un cabezazo cruzado imparable.





Momento en el que Villalibre remata de cabeza para lograr el tanto del empate. Foto: Efe

Se llevaban siete minutos. Lo más urgente estaba hecho. Evitar que el cronómetro corriera con el 1-0 era primordial para ir minando la resistencia del Alcoyano. En adelante fue un monólogo del Athletic salpicado de ocasiones. Villalibre inició y acabó, en posición forzada, una oportunidad nítida, antes probó Unai López de lejos, luego Muniain a cesión de Williams, que se situó en el costado derecho hasta que Villalibre fue sustituido. Y en plena ofensiva, Muniain templó para que Williams se anticipase a la salida del portero. Williams gozó de un par de balones más para ampliar la distancia. Ezkieta observaba desde la lejanía. Misión cumplida.

ALCOYANO: José Juan, Jordán (Min. 80, Alberto Rubio), Primi, Raúl González, Pablo Carbonell, Jorge Moltó (Min. 46, Raillo), Jony (Min. 58, Diakaté), Juanan, Ángel, Mourad (Min. 66, Jona) y Juli (Min. 58, Solves).

ATHLETIC: Ezkieta; Lekue, Nuñez, Yeray, Yuri; Berenguer (Min. 66, Dani García), Vesga, Unai López (Min. 66, Williams), Morcillo (Min. 46, Muniain), Villalibre (Min. 82, Capa) y Sancet (Min. 46, Raúl García).

Goles: 1-0: Min. 39; Pablo Carbonell. 1-1: Min. 53; Villalibre. 1-2: Min. 78; Williams

Árbitro: Medié Jiménez (Comité Catalán). Amonestó por el Alcoyano a Jony, Diakaté y Ángel López y por el Athletic a Vesga.

Incidencias: Partido de los octavos de final de la Copa disputado en el estadio de El Collao sin espectadores.