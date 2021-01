Lezama, medio siglo de orgullo para el Athletic

El Athletic festeja el acto del 50 aniversario de las instalaciones de Lezama, inauguradas el 27 de enero de 1971. Ha sido un momento emotivo con la presencia de míticos jugadores como José Ángel Iribar, Andoni Goikoetxea o Julen Guerrero.





Nuestro gran activo está hoy de celebración.



50 años del primer entrenamiento en Lezama (27.01.1971)



50 años del primer entrenamiento en Lezama (27.01.1971)

Quién mejor para recordar ese día que José Ángel Iribar. #Lezama50 #AthleticClub



IRIBAR, GUERRERO, URKIAGA

Unha servido para inaugurar el nuevo edificio del primer equipo ante la presencia dey Erika Vázquez, capitanes de los equipos masculino y femenino; Marcelino García Toral e Iraia Iturregi, entrenadores de ambos equipos, y Aitor Elizegi, presidente de la entidad bilbaina.. También de hacer un homenaje a la brillante idea del Athletic Club, con el presidentea la cabeza, de hace 50 años., presente en los actos, estaba orgullosísimo. Puro sentimiento el que han transmitido los siete protagonistas que han desfilado por la sala de prensa del edificio del primero equipo.Ha roto el fuego el presidente,. "Lezama está abierta a muchísimas entidades y tenemos una ventaja: no somos competencia para nadie por nuestra filosofía, que nos permite enseñar este proyecto. Por primera vez en la historia, hemos recibido el certificado ISO para Lezama por nuestra capacidad de gestión".Está muy esperanzado sobre el salto de calidad que van a dar las: "Para los chavales que llegan a Lezama va a ser una visión y misión el nuevo edificio del primer equipo. No se podía esperar más a tener una residencia en su corazón, para que el talento que llegue se encuentre a diario con el Txopo y Urkiaga, que les van a enseñar que se puede creer en este proyecto y estos valores. El Athletic tiene futuro por delante".: "El Athletic sin Lezama hubiese tenido muchísimas dificultades para mantener el nivel. Lo explicó muy bien Piru Gainza a la Junta Directiva de Félix Oraa, que compró estos terrenos. De aquí, han salido jugadores increíbles a nivel internacional. Esta Lezama se puede enseñar al mundo entero, no sólo por las instalaciones, que casi son una bilbainada, sino por el trabajo que se hace. Sin esto, no se podría seguir en la línea marcada por jugadores propios, de la cantera".: "Entré con 12 años y tengo 62€ Lo he visto crecer, Lezama es mi casa. Estas instalaciones han dado un salto de calidad importante para todas las generaciones. Es un referente, tenemos muchas visitas de equipos y no hay más que escuchar los halagos".: "Aquí he pasado más de la mitad de mi vida, es una gozada ver la evolución que ha tenido. Para mí, el Athletic ha sido mi estilo de vida. Cuando entré con ocho años hacía casa, colegio y Athletic. Dediqué toda mi vida al sueño de llegar arriba. He pasado por todos los campos y entrenadores€".: "Vine hace 40 años a Lezama. Cada vez hay que estar más atentos con la captación, con los contratos, cada vez hay más trabas. Vamos dando pasos en cuanto a instalaciones, tecnología, siempre intentamos tener el mejor entrenador y scouting. Lo necesitamos para el primer equipo. El trato con los chavales y familiares siempre ha sido muy cercano" .: "Llegué en 2004, Lezama siempre ha sido mi segunda casa, es todo un privilegio, es donde he crecido como futbolista, pero sobre todo como persona. Las instalaciones han mejorado muchísimo y entonces no había categorías inferiores femeninas. Cuando llegué lo que más me llamó la atención era que teníamos un vestuario solo para nosotras".: "Llegué con 12 añitos. Lezama ha sido mi hogar, aquí he sido un niño, un adolescente y me he convertido en un adulto. He crecido mucho como futbolista, pero sobre todo y lo más importante son la cantidad de valores que me han inculcado toda esta gente que trabaja para el Club, entrenadores, compañeros€ Es una felicidad enorme pertenecer a él y haber estado tantos años en Lezama. Lo que más me llamó la atención desde pequeño era la exigencia en la mejora futbolística para el jugador y convencer al niño de la responsabilidad que es llevar este escudo, cuando eres una persona más en la calle". "Vi la palabra Athletic escrita y con sus iniciales había estos valores: Ambición, Trabajo, Humildad, Lealtad, Esfuerzo, Tesón, Implicación y Compromiso".