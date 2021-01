Marcelino: "Nos vamos a dejar todo ante el Real Madrid"

Marcelino García Toral, que en su segundo partido en el banquillo del Athletic va a tener la oportunidad de lograr el billete para la final de la Supercopa, no se arruga. El técnico asturiano ha comparecido esta tarde en la rueda de prensa oficial en La Rosaleda, donde mañana sus jugadores se medirán al Real Madrid. El técnico es optimista: "Lo primero es salir a ganar el partido. Sabemos que va a entrañar gran dificultad, pero estamos a dos partidos de ganar un título. Nos vamos a dejar todo para estar en la final".

El entrenador rojiblanco cree conocer bien al rival de mañana. "Sabemos que cuando se juega un título, el Madrid aumenta su nivel competitivo, es el favorito. Pero vamos a intentar ser un equipo que sin balón nos hagan las menores ocasiones posibles de gol, aunque también vamos a atacar", ha afirmado Marcelino, que no ha ocultado que el grado de ilusión es "máximo" en el vestuario bilbaino: "Lograr un título para estos futbolistas que tenemos y con ello poder hacer sentir orgullosa a su afición, es la mayor satisfacción. La dificultad es máxima, pero vamos a tener noventa minutos para estar en la final. ".

Después de aprovechar el aplazamiento del encuentro contra el Atlético de Madrid para meter más conceptos de su ideario futbolístico a base de entrenamientos, Marcelino ha confirmado que Iñaki Williams jugará la mayor parte de las veces como delantero centro y no en banda. "Tiene muchísimo mérito sumar tantos partidos de manera consecutiva", ha resaltado Marcelino García Toral, que no ha desvelado el once titular de mañana.