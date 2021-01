Muniain: "Venimos con toda la ambición del mundo"

Después de Marcelino García Toral le ha tocado el turno a Iker Muniain de atender a los medios de comunicación desde La Rosaleda. El capitán del Athletic, que no pudo participar de la Supercopa de 2015 al estar convaleciente de una lesión de rodilla, ha descrito el ambiente que se respira en el vestuario rojiblanco. "Venimos con toda la ambición del mundo. Estamos convencidos de que la exigencia va a ser máxima, pero veo al equipo capacitado. Poder disputar un título es algo que ilusiona", ha señalado el navarro, que todo indica que volverá a arrancar en el once titular desde la banda izquierda.

Sobre su encaje en el esquema del nuevo entrenador, Muniain ha asegurado no tener ningún problema para arrancar desde la banda izquierda, donde lo hizo ante el Barcelona, en el debut del asturiano en el banquillo de San Mamés. "Estos días he tenido la oportunidad de hablar con el míster, de hablar de fútbol. Él me pide que me involucre en el juego, que tenga libertad para meterme por dentro. El otro día me encontré cómodo y satisfecho. Siempre juego donde el míster me pide", ha indicado el atacante rojiblanco, que ha tenido buenas palabras para el rival de mañana: "No vamos a descubrir ahora nada nuevo del Real Madrid. Vamos a intentar hacer lo que hemos trabajado. Ser intensos en defensa y competitivos".