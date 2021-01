Mikel Vesga: "Marcelino quiere que seamos verticales"

Bilbao – Mikel Vesga firmó en la mañana de ayer su renovación con el Athletic por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2024, y por la tarde compareció en la sala de prensa de Lezama de manera telemática para ofrecer sus impresiones al respecto. El centrocampista, cuyo contrato sí incluye cláusula de rescisión, que se eleva hasta los 50 millones de euros, algo que no figura en otros acuerdos alcanzados recientemente por algunos de sus futbolistas y la entidad rojiblanca, se mostró muy contento. "Es un día bonito. Estar tres años más en este equipo es una enorme felicidad". Cuestionado acerca del por qué de la inclusión de una cláusula liberatoria en su contrato, el gasteiztarra restó importancia al asunto al asegurar que "es algo secundario". "No es importante por lo que significa".

El propio Vesga desveló que las conversaciones entre ambas partes comenzaron hace no demasiado tiempo, pero que el entendimiento fue casi inmediato. "Ha sido fácil. Llegamos a un acuerdo enseguida. En ese aspecto fue fácil", repitió. Apuntó también que la renovación supone que el club "cuenta" con él. "Es un día muy especial, espero que para ellos (el club) también. Esto demuestra el interés porque yo continúe".

Sin apenas tiempo para conocer los planes del nuevo técnico del Athletic, Marcelino García Toral, el centrocampista sí reconoció que el miércoles, en el partido contra el Barcelona, se vieron "algunas pinceladas" de lo que quiere el asturiano. "Quiere que seamos verticales, con transiciones rápidas y por momentos, especialmente en los primeros minutos, se pudo ver un poco de eso. Su estilo nos va a venir muy bien", agregó.

Prefirió, eso sí, no entrar en comparaciones entre Gaizka Garitano y el ya citado Marcelino –"cada entrenador tiene su librillo", señaló–, pero no eludió mostrar su agradecimiento al técnico de Derio: "Para mí ha sido un entrenador importante. Aunque al principio me costara entrar en sus planes, luego me dio oportunidades, confianza y me hizo participar más. Es un entrenador de aquí, uno de los nuestros. Sabemos lo que siente por este club, cómo cogió al equipo y cómo lo ha dejado. Solo hay mensajes positivos para él y su cuerpo técnico".

A pesar de sus buenas palabras hacia el ya ex entrenador del Athletic, consideró que la decisión del cambió de técnico servirá para que el equipo "vaya a mejor y que siga creciendo desde donde él (Garitano) lo dejó".

Madurez El gasteiztarra llegó a Lezama en el verano de 2014 procedente del Alavés B para enrolarse en las filas del Bilbao Athletic, donde fue indiscutible para José Ángel Ziganda en un curso que acabó con el filial rojiblanco en Segunda División. En dicha categoría solo se perdió un encuentro en la campaña 2015-16 y al término de la misma dio el salto al primer equipo. Salió cedido en el mercado invernal tras apenas contar para Ernesto Valverde en el primer tramo de la temporada y regresó de nuevo en verano. Compareció en 21 partidos en el curso 2017-18 a las órdenes de Kuko, pero al no entrar en los planes de Eduardo Berizzo un año después jugó a préstamo en el Leganés, donde acabó como titular antes de regresar definitivamente al Athletic, de donde parece que no saldrá, al menos hasta 2024, cuando expire el contrato firmado esta misma mañana. Hasta la fecha, Vesga ha disputado un total de 69 partidos, en los que ha contribuido con un gol.

El propio centrocampista admitió que su principal cambio en estos años ha tenido que ver con la "madurez". "Entender un poco mejor el juego, saber qué es en lo que tienes que mejorar. También saber llevar el día a día. Soy más fuerte mentalmente, que en esta profesión lo más complicado es la cabeza".

A pesar de que no lo ha tenido fácil en el primer equipo rojiblanco, hasta el punto de que hasta la jornada ocho del campeonato y con excepción del estreno permanecía casi inédito, Vesga admitió que "el fútbol es así". "A veces hay que dar algunas vueltas para llegar a este momento. No ha sido fácil, pero estoy contento por cómo me he mantenido firme en los momentos difíciles. El recorrido ha merecido la pena para celebrar el día de hoy. En los momentos malos uno se plantea otro tipo de cosas, pero hay que ser constante. El día a día marca el futuro y nunca se sabe. Hay que estar preparado para competir en cualquier momento", concluyó el gasteiztarra.