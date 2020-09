Garitano insiste en reforzar la plantilla

Gaizka Garitano quiere reforzar el equipo. El técnico fue bastante claro al respecto en su primera comparecencia tras el regreso del equipo a los entrenamientos hace unas pocas semanas, y ayer volvió a hacer hincapié en ello. "Dije que me gustaría mejorar el equipo y si es posible, bien. Pero eso se verá el 5 de octubre. Si viene o si sale alguien. Por el momento la plantilla no está cerrada. Puede salir gente y venir alguien. Están abiertas esas dos opciones, como en todos los equipos", reiteró el técnico, quien agregó que le gustaría reforzar al equipo "del centro del campo hacia adelante" y más concretamente en la posición de extremo: "En la posición de extremo o extremos puros estamos teniendo dificultades para encontrar jugadores que tengan uno contra uno o que sean profundos, y sobre todo que aporten gol desde la banda. Necesitamos que los jugadores que juegan en banda hagan goles o lleguen para hacer gol. Eso no lo hemos tenido hasta ahora y veremos. No es fácil. Lógicamente Aduriz es insustituible y el equipo ha vivido muchos años de sus goles y entre todos tenemos que aportar un poquito más. Cada jugador es responsable de mirar a la portería y de aportar".

Garitano evitó hablar de los nombres de Javi Martínez y Alex Berenguer "porque no están en el Athletic", los catalogó de "buenos jugadores" y asumió que "están en boca de todos". De sus palabras se pudo deducir que, puesto a elegir, prefiere al más joven, ya que considera que "del centro del campo hacia adelante" el equipo tiene "margen de mejora en cualquier sitio". "Atrás tenemos gente, pero del centro del campo hacia adelante necesitamos algo. Pero no es fácil. El club está trabajando, pero no va a ser fácil. Tenemos pocas opciones donde fichar y esas opciones son caras".

De vuelta al asunto goleador, el técnico incidió en la baja de Aduriz en una segunda ocasión al hablar sobre Iñaki Williams, al que exigió más por tratarse de "un jugador franquicia". "He hablado con él. Es un jugador de los más importantes y como todo el mundo tiene que dar pasos al frente y mejorar. Él tiene la obligación de marcar más goles, lo sabe y va a trabajar para ello. Tiene que asumir esa responsabilidad, más ahora que Aduriz no está. Pero otros también. Tiene que llegar entre todos ese goteo de goles. Ahora lo primero es que Williams esté bien, en forma y al 100%. Vive mucho de su físico, de su velocidad y es importante que recupere los entrenamientos que no ha podido hacer".

morcillo, areso... Los nombres citados con anterioridad no fueron los únicos sobre los que habló Garitano en la previa del choque ante el Granada. No pudo evitar referirse a Jon Morcillo, una de las grandes sorpresas de la pretemporada, de quien dijo que al margen de capacidad para el desborde y uno contra uno tiene "un muy buen balón parado. Es un especialista, algo de lo que tenemos carencia en el equipo". Del resto de chavales que han subido al primer equipo en verano o que, como en los casos de Peru Nolaskoain e Iñigo Vicente han regresado de cesión, no dio muchas pistas, pero aprovechó para lanzar un dardo a Jesús Areso, de vuelta al Bilbao Athletic por no querer renovar: "Por lo que parece no quiere seguir en el Athletic y estamos dando más oportunidades a quienes sí quieren estar".