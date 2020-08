Lucía García: "Va a ser un año muy bonito y muy ilusionante"

Es uno de los pesos pesados del vestuario del Athletic femenino y, como tal, ratifica su apuesta por seguir en el club: "No me he ido porque lo he decidido así"

Con la marcha de varias jugadoras emblemáticas, Lucía García (Barakaldo, 1998) renovada hasta el 2022, es la jugadora del Athletic femenino de referencia.

¿Cómo va esta atípica pretemporada por Lezama?

—Bien. Muy contenta. Empezamos a entrenar el 20 de julio y vamos semana a quemando etapas y con ilusión.

Y sin positivos en los obligados análisis del coronavirus.

—Es verdad. Nos han hecho varios pruebas y por el momento no hemos dado ningún positivo.

Es una nueva competición llena de incomodidades, incluso se suspendió un amistoso con el Atlético.

—Tal y como están las cosas, no es nada fácil. Pero hay que ver el lado bueno. Cuidarse y mirar hacia adelante. Ahora solo pensamos en el comienzo de septiembre para saber si la liga se juega. Y ver lo que pasa y cómo va el futuro.

¿Si nada cambia, la fecha de inicio es el 5 de septiembre?

—Sí. Hay alguna reunión pendiente pero esa fue la fecha que nos dieron.

¿Han cambiado mucho los entrenamientos, aparte de que son a puerta cerrada?

—Sí. Es muy diferente. Llegamos pronto. Nos toman la temperatura, la limpieza en los vestuarios, no se puede pisar nada€ Sí que ha cambiado un poco. Pero todo son situaciones a consecuencia del covid. Hace dos semanas hicimos sesiones dobles de trabajo y la semana pasada, no.

Habrán echado de menos hacer la pretemporada fuera, como otros años en el Pirineo aragonés.

—Sí. Espero que como este año no sean más. Es una pretemporada rara y extraña. Pasar unos días fuera siempre viene bien. Y este año es un poco más chungo por el tema de coronavirus. Aunque si se está en Lezama por nuestro bien, que eso sea todo.

Se hace raro este año echar la vista a la plantilla con bajas importantes: Ainhoa Tirapu, Ainhoa Alvarez, Damaris, Maite Oroz, Amaiur€

—Es normal que se eche de menos a las cinco. Es gente que se ha ido, por diferentes circunstancias, y eran importantes, pero somos un club de cantera y la gente que viene del B pisa muy fuerte y estamos mucha gente. Va a ser un año bonito y muy ilusionante.

¿Y personalmente Lucía sigue con tanta ilusión como el primer día?

—Sí. Va a ser mi quinto año y parece que llevo dos solo. Estoy genial. No parece que haya pasado tanto tiempo. El Athletic es un club de familia y la gente es humilde, te trata bien, son cosas que no hay en otros sitios y yo lo agradezco muchísimo.

Han subido varias jugadoras del Athletic B, ¿se sigue manteniendo el nivel?

—Han subido muchísimas a la pretemporada y estamos bien. Están haciendo muy bien todo y cada año que pasa será un poco más difícil por los fichajes que viene de fuera a otros equipos y nosotras que tenemos ese condicionante, pero vamos a luchar por estar entre las cuatro primeras. Esa ilusión no se pierde nunca.

Pero Barcelona y Atlético están a años luz.

Bueno. Al final creo que ellas tienen más banquillo, tienen mayores plantillas, pero no las veo tan lejos. Nos llevan algo de ventaja, eso se nota, pero estamos mucho más cerca de lo que parece.

Joseba Agirre valoró su renovación por el Athletic hasta el 2022, ¿está orgullosa de ello?

—Quiero estar en este club y formarme como persona y jugadora, y al final valoro mucho más eso que otras cosas. Eso me hace ser diferente del resto.

Sin embargo, cuando viene el Real Madrid con una oferta€

—Yo no me he ido porque lo he decidido así. También creo que la gente es libre de tomar ese tipo de decisiones. Y cada jugadora decide.

¿Dónde ha pasado Lucía el verano, con la cuadrilla en Aller?

—En el pueblo, en Asturias, con mi familia, en mi casa y con mis amigos. No he salido nada por ahí por el tema del virus. He estado un mes en casa.

Volviendo al tema deportivo ¿Saben algo de la Copa?

—De momento, no se sabe si la liga va a empezar el 5 y la Copa se oía que para el mes de octubre, pero aún no se sabe con seguridad.

Barcelona-Sevilla y Logroño-Athletic, ¿estar en semifinales les habrán aumentado las expectativas del título?

—Estar tan cerca te da ganas, ilusión y confianza. El que no se pueda jugar hasta tiempo también da cierta rabia. Pero tengo ganas de que se juegue, a ver lo que pasa. Creo que tenemos opciones a luchar por la Copa.

¿Cómo ve el futuro del fútbol? Incluso en la Champions hay problemas debida a varios positivos en el Atlético.

—Hay mucha incertidumbre. El tiempo dirá cómo va a todo. De momento está todo raro.

¿Qué le pide Lucía a la próxima temporada?

—Que no sea tan distinta a la de otros años, por ejemplo. Ya sabemos que va a ser una temporada difícil, pero que sea como siempre y que luchemos por todo.

¿Y con qué se conforma?

—Con ganar un título. Es un sueño. Y quedar lo más arriba posible. Luchar siempre y tener ganas y ambición que es lo que más cuenta. Pido poco.