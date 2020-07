Garitano empieza la cuenta atrás para la séptima plaza

Diez días. Eso es lo que le queda al Athletic para acabar una temporada larguísima. Eso es lo que le queda al conjunto de Gaizka Garitano para intentar meterse en los puestos de Europa. Para acceder a una séptima plaza que, tras la derrota ante el Real Madrid, se ha puesto complicada. "Ya hablamos ese día que necesitamos ganar bastantes de esos cuatro partidos, no sé cuántos puntos necesitaremos exactamente; pero jugamos en casa, queremos seguir en la pelea y el mejor cálculo para Europa es ganar al Sevilla", explicó ayer el técnico rojiblanco. Y es que el Athletic ha dejado atrás el controvertido encuentro ante los blancos, se ha lamido las heridas y tan solo piensa en el encuentro de esta noche en San Mamés: "Cuando juegas cada tres días no te da tiempo ni a disfrutar de lo que has hecho bien, ni ha lamentarte de lo que has hecho mal. Vimos el vídeo, corregimos los errores y olvidamos el partido Ahora solo miramos al del Sevilla porque el VAR te distrae, te hace perder energía y ahora mismo la necesitamos toda para el Sevilla". De hecho, Garitano remarcó la importancia de este encuentro, clave para mantenerse en la pugna por Europa y evitar terminar la temporada en tierra de nadie: "Nos quedan diez días después de un año muy largo. Estamos en la final de Copa y en la pelea por Europa. Así que para diez días que quedan, vamos a echar todo lo que tenemos".

Es más, el técnico de Athletic no solo subrayó la importancia del duelo de esta noche, sino que también recalcó la fe que tiene su equipo: "Veo el convencimiento en los jugadores, pero solo con eso no es suficiente. Hay que creer porque es un plus, pero en fútbol solo con la fe con llegas. A la guerra tienes que ir bien armado". Y sobre todo contra un equipo contra el Sevilla. Porque, aunque el conjunto de Julen Lopetegui lleva nueve temporadas sin ganar en San Mamés en Liga; en la actualidad acumula ya once jornadas consecutivas sin perder. Unos números que le han aupado a puestos Champions. "El Sevilla es un equipo que me gusta mucho, está muy bien hecho porque tiene de todo. Tiene velocidad atrás con dos de los centrales más rápidos de la liga, tienen dos laterales muy largos y, de mitad para arriba, tienen calidad y tienen pólvora. Además, es el equipo que más metros hace, el que más corre, el que más aprieta... pero tengo confianza y soy optimista", dijo Garitano.

Y es que el técnico del Athletic es consciente de que esta noche se medirán dos conjuntos muy parejos, con dos de las mejores defensas de la temporada, por lo que la balanza seguramente se decantará por "quien primero se ponga por delante en el marcador": "Ambos sabemos administrar muy bien las ventajas, por eso, cuando los dos equipos son muy fiables atrás, quien antes marque tiene mucho ganado", explicó el deriotarra. Así pues, Garitano sabe que tendrá que hacer frente a una baja muy importante como es la de Raúl García. El navarro, ausente por sanción, se ha convertido en el máximo artillero del Athletic con trece goles en liga; pero el técnico rojiblanco no quiso dar muchas pistas sobre cómo cubrirá su falta: "Está Villalibre, está Kenan... y siempre pensando que cada partido ahora dura 100 minutos. Ahora tienes que tener a gente con gasolina para los últimos minutos, no solo vale pensar en cómo empezarás el partido, sino también en cómo lo acabarás porque seguramente el Sevilla te saque en el 70 jugadores fuertes, con calidad y velocidad. Así que en la última media hora hay que meter a gente que pueda dar caña".

beñat y san josé



Garitano se mostró ayer mucho más rotundo que de costumbre y, por eso, cuestionado por la situación de Beñat y San José, que no seguirán en el Athletic la próxima temporada, según confirmó Ibaigane el pasado martes, el técnico rojiblanco reconoció que "la decisión de que no sigan la tomé yo como entrenador junto a la dirección deportiva del club". Los dos jugadores entraron en la convocatoria para esta noche.