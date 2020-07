El Athletic no renovará a Beñat y San José

Era un secreto a voces, pero desde la tarde ayer es oficial. Mikel San José (Iruñea, 30-V-1989) y Beñat Etxebarria (Igorre, 19-II-1987) no continuarán en el Athletic más allá de esta singular y extraña temporada, en la que ambos ejercerán de manera gratuita como leones hasta la conclusión de la última jornada de liga, programada para el próximo día 19 en Granada en el caso del conjunto rojiblanco, tras vencer sus respectivos contratos el pasado 30 de junio. Solicitarles su continuidad a las órdenes de Gaizka Garitano hasta la finalización del campeonato fue la última petición del club y a ella dieron una respuesta positiva, de modo altruista y con la única inclusión de un seguro que les cubriera en caso de lesión, dos jugadores que tuvieron ayer finalmente la confirmación de que no dispondrán de oferta de renovación alguna para seguir en Bilbao.

La notificación, tarde y mal que diría aquel, les ha llegado siete días después de que la vinculación inicial con el club tocara a su fin y sin que la entidad, con Aitor Elizegi a la cabeza, informara siquiera a través de sus canales oficiales de la decisión de ambos de prestar un último servicio al Athletic de manera desinteresada para satisfacer las necesidades del cuerpo técnico liderado por Garitano, quien ha reiterado por activa y por pasiva la importancia de ambos dentro del colectivo, pero que no ha dado a ninguno de los dos ni un solo minuto en las siete jornadas disputadas tras la reanudación de la liga. Relegado San José a un permanente puesto en el banquillo desde el parón que experimentó la competición y a un absoluto ostracismo Beñat, con problemas físicos de por medio, la amplia trayectoria de uno y otro como leones vivirá un amargo final por culpa de la deficitaria gestión de un doble adiós que tanto el centrocampista iruindarra como el de Igorre intuían que se produciría, pero del que no han tenido confirmación oficial hasta doce días antes del término del curso.

Más allá de la decisión final del club, con la figura de Rafa Alkorta como máximo responsable de la parcela deportiva, lo ocurrido con ambos recuerda al no menos polémico capítulo vivido la pasada temporada con la salida de otro icono rojiblanco: Markel Susaeta. El entonces capitán del Athletic, el quinto jugador con más partidos en la historia de la entidad con un total de 507 en doce temporadas, se hartó de la falta de noticias por parte del club y ni siquiera quiso ojear la oferta de renovación que decidió ponerle sobre la mesa Alkorta en la primera semana de mayo del pasado año. A falta de apenas veinte días para que su contrato venciera, el eibartarra, hastiado y molesto con la forma elegida por los dirigentes del Athletic para tratar su situación, decidió echarse a un lado y enfilar su salida de Bilbao no sin antes dejar claro en su rueda de prensa de despedida, con los tampoco renovados Ander Iturraspe y Mikel Rico presentes en la sala de prensa de Lezama, que "quería ser un One Club Man, pero las circunstancias no han ayudado".

Un año después, pero con una mayor demora aún en la resolución de sus respectivos casos y sin haber disfrutado de un trato diferente para lamento de ambos, son San José y Beñat quienes se encuentran a escasos días de tener que hacer las maletas. Esta vez, por carecer de propuesta de renovación alguna, lo cual ya dejaron entrever que sucedería en el comunicado que uno y otro firmaron en euskera el pasado 29 de junio bajo el título "cabeza y corazón", cuando decidieron continuar trabajando gratis en favor del Athletic durante diecinueve días más. Son, así las cosas, las dos últimas semanas como leones de San José y Beñat, con 397 y 242 partidos oficiales, respectivamente, y a quienes el club, que les agradeció ayer sus servicios, les brindará un homenaje en el último partido del curso en San Mamés con el Leganés como rival.



¿Opción Javi Martínez?



Sin la presencia del navarro y del vizcaino en la plantilla del próximo curso está por ver la confección de un centro del campo al que quién sabe si podría incorporarse Javi Martínez. El de Aiegi, con pasado como león entre 2006 y 2012, tiene contrato con el cuadro alemán hasta el 30 de junio de 2021, pero habría acordado su salida del club bávaro al término de esta temporada, según informó ayer el diario alemán WAZ.

Dicho escenario podría animar a Ibaigane a buscar el regreso de un futbolista que, a dos meses de cumplir los 32 años, ha perdido protagonismo en el Bayern y que ya apuntó en una entrevista reciente en Marca que "he tenido seis años increíbles en Bilbao y por supuesto que es una opción".