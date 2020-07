Garitano: "A la guerra tienes que ir bien armado"

Gaizka Garitano avisó este miércoles que el Athletic no puede "perder energía en lo que pasó" el domingo ante el Real Madrid, un 0-1 en San Mamés que todavía colea en Bilbao y en el que la plantilla rojiblanca acabó muy disgustada con la labor arbitral, y pidió a sus jugadores centrarse ya en el encuentro del jueves frente al Sevilla también en La Catedral. Para el Athletic-Sevilla, Garitano ha convocado a 23 jugadores.

"Hay que pasar página y pensar en otras cosas. En el fútbol, como en la vida, todo esta por delante y lo que ha pasado ya ha pasado. Ya lo tenemos olvidado. Yo, por lo menos yo, solo pienso en el partido de mañana", dijo el técnico vizcaino en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto hispalense. "Tienes que hacer lo que depende de ti, no puedes pensar en lo que no depende ti. No miró ni para atrás, ni en el VAR ... eso son excusas. Todas esas cosas te hacen perder energía. No podemos andar perdiendo energía en lo que pasó, eso no nos conduce a nada", zanjó el asunto el técnico vasco.





Las imágenes del Real Madrid-Athletic



LUCHA POR EUROPA

En ese sentido, recordó que el Athletic necesita sumar "bastantes puntos en estos cuatro partidos" que quedan hasta el final de temporada para lograr la plaza europea que persigue y de la que, con 12 por disputarse, está a tres puntos. "Aunque tampoco hago muchos cálculos. El mejor cálculo es ganar mañana", resumió sus cuentas.

"Después de un año larguísimo, ahora que estamos en la final de Copa y en la pelea no podemos bajar los brazos ni rendirnos. En diez días que nos quedan tenemos que echarlo todo. El equipo lo va a intentar seguro. Veo claro que el convencimiento lo tenemos y más que ninguno", apuntó. De todos modos reconoció que "en el fútbol el convencimiento no lo es todo", si no que "a la guerra tienes que ir bien armado".





Rueda de prensa de Gaizka Garitano



ATHLETIC-SEVILLA

En cuanto al rival, Garitano ve al Sevilla en buena línea y "el equipo más físico de la Liga". "Le veo bien, es un equipo que me gusta mucho, está bien hecho", dijo.

De los de Julen Lopetegui destacó a "los dos centrales, de los más rápidos de la liga, el medio centro, los laterales lagos" y, ya "de mitad de campo para adelante tienen de todo", dijo destacando, la calidad de "Banega, Jordan y Suso" y "la velocidad y el remate de "Ocampos, En Nesyri y Munir", entre otros, dentro de "una plantilla muy completa".

A pesar de ese valor que da al Sevilla, Garitano, no obstante, tiene "confianza" en su equipo y es "optimista" de cara al partido de mañana. "Siempre soy muy optimista y creo mucho en estos chavales. Podemos ganar al Sevilla ¿porqué no?", consideró, reparando en lo importante que será "adelantarse en el marcador". "En todos los partidos es importante ponerte por delante, pero quizás sí, en este partido entre dos equipos que gestionamos bien las ventajas que cogemos es muy importante. Es una ventaja grande", consideró.





SAN JOSÉ Y BEÑAT

Garitano, por otro lado, confirmó que han sido él y la dirección deportiva los que han tomado la decisión de que Mikel San José y Beñat Etxebarria no renueven al final de temporada: "he sido yo, junto con la dirección deportiva el que he tomado la decisión de que Mikel y Beñat no sigan", desveló.

Mikel San José, tras regresar a Lezama de las categorías inferiores del Liverpool y Beñat Etxebarria, el día de su presentación en el verano de 2013 procedente del Betis. Deia / José Mari Martínez

Y aseguró que no está pensando en si puede llegar de cara al próximo curso Javi Martínez. "Solo tenemos la cabeza puesta en el partido de mañana", zanjó.