Gaizka Garitano ve la visita del Athletic a Mestalla como un partido "de cuatro puntos"

Gaizka Garitano, entrenador del Athletic, considera que la visita de este miércoles al Valencia, un "rival directo" en la pelea por una plaza europea, es un partido "de cuatro puntos" porque de ganarlo por más de un gol podría decantar el 'average' particular a favor del equipo rojiblanco. Para el partido de Valencia, Garitano repite la convocatoria del pasado sábado en San Mamés ante el Mallorca .

"Son todos finales, no solo este. Pase lo que pase en este partido hay cinco más y habrá que pelearlos, pero claro que un partido contra un rival directo cobra mayor importancia si cabe", destacó el técnico en la rueda de prensa previa al último entrenamiento enfocado al encuentro de Mestalla.

Garitano añadió que, después de haberse acercado a dos puntos de la séptima plaza, de los cinco de desventaja que tenía el Athletic antes del parón, la "motivación" de sus futbolistas "debe crecer aún más si cabe". Si bien señaló que ya se caracterizan por ser "un equipo de mucha fe".

"Necesitamos hacer un esfuerzo para poder pasar a equipos como estos. En ese aspecto estamos bien a nivel de hambre y ganas. En eso el equipo es un diez", se felicitó el entrenador vizcaino, que tiene a toda la plantilla a su disposición, incluido un Iker Muniain que jugó con pequeñas molestias el último encuentro. "Tenemos partidos difíciles y tenemos que dar un nivel alto, pero es lo que queremos, pelear por cosas. Tenemos que dar un salto de calidad porque para ganar a estos equipos tienes que estar a un nivel altísimo y es lo que vamos a buscar", incidió.





CESE DE CELADES EN EL VALENCIA

Garitano, por otro lado, aseguró que espera "al mejor Valencia" a pesar de los días convulsos que vive el club che tras el cese de su entrenador, Albert Celades, y el regreso al banquillo de Voro. "Cuando se cambia de entrenador siempre se produce un revulsivo y la gente se junta más. Peor no me fío de eso. El Valencia es un equipazo, es el único con Madrid y Barça que no ha perdido en casa, y pensamos más en hacer nosotros las cosas bien para poder dar un salto y ganar allí", reflexionó.





SAN JOSÉ Y BEÑAT

Por último, el entrenador rojiblanco valoró como una "buena noticia" que Mikel San José y Beñat Etxebarria, que acababan el 30 de junio su contrato con el Athletic, hayan decidido quedarse en el equipo hasta que concluya la temporada y subrayó su intención de contar con ellos si lo considera oportuno.

"Son dos jugadores más, como cualquier otro de la plantilla. Yo tomo decisiones deportivas e intento poner a los que mejor están. Es lo que voy a seguir haciendo siempre. Tengo la máxima confianza en ellos y, si tienen que jugar, van a jugar. Estoy encantado de que sigan con nosotros, es lo que queríamos", recalcó.

Beñat Etxeberria y Mikel San José durante un entrenamiento en Lezama

Garitano incidió en que desde que se supo que la liga acabaría en julio su postura ha sido "clarísima" y que para él era "importantísimo" que los dos futbolistas "siguieran por lo que son, lo que han sido y por su comportamiento".

"No he tenido ninguna duda. Aduriz también nos ha dejado, en su caso por la lesión, pero le seguimos teniendo cerca todos los días. Somos como una familia y dentro del vestuario es una pasada el ambiente que hay. Los que más tiempo llevan son la gente más querida además por su manera de ser", concluyó.