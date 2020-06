San José y Beñat: "No queremos ser excusa para nadie"

Mikel San José y Beñat Etxebarria acabarán la presente temporada en el Athletic, sin recibir ni un solo euro por los días en los que se prolongue su contrato y, salvo un giro inesperado de guion, pondrán fin a una larga relación de once y ocho temporadas como futbolistas del primer equipo, respectivamente, tras el enfrentamiento liguero contra el Granada de la trigésimo octava jornada, previsto inicialmente para el próximo 19 de julio. Los dos centrocampistas hicieron público ayer a través de las redes sociales un comunicado conjunto en el que explicaron los motivos que les han llevado a aceptar la propuesta de la entidad bilbaina y a alargar un acuerdo que finalizaba hoy. De este modo, pusieron fin a un absurdo culebrón que la Junta Directiva y los responsables deportivos del Athletic han gestionado de forma deficitaria y que supone un nuevo borrón en la relación entre algunos miembros de la plantilla y los regidores del club. Un vínculo que vivió hace poco más de un año un primer episodio desagradable debido a las formas en el trato a Markel Susaeta, quien hastiado por la falta de noticias del club no aceptó la propuesta de renovación que le pusieron sobre la mesa. El eibartarra, capitán entonces, se negó siquiera a ojear la oferta, desestimándola de inmediato. El club tensó tanto la cuerda que colmó la paciencia de Susaeta, cuya marcha se oficializó en la noche del 8 de mayo de 2019.

En esta ocasión han sido San José y Beñat los protagonistas de una historia que ha rozado el surrealismo. De lo contrario, no se entiende que la noticia de la continuidad de ambos en el equipo se conociera a poco más de 24 horas para que expiraran sus respectivos contratos.

Al margen de cuestiones y valoraciones deportivas sobre la idoneidad o no de abordar las renovaciones de ambos, bien hasta la conclusión de la presente liga o de cara a la próxima temporada, sorprende el silencio sepulcral de la Junta Directiva, que ha delegado la palabra en Gaizka Garitano. El entrenador, que parece que ni pincha ni corta en el asunto, al margen de que ha asegurado que quiere mucho a ambos futbolistas e incluso ha llegado a decir que para él lo son todo –aunque ninguno de ellos ha disputado aún un solo minuto desde el regreso de la competición, habiéndose perdido Beñat los dos últimos partidos por lesión–, el sábado, tras el encuentro ante el Mallorca, no tuvo más remedio que lanzar balones fuera y señalar que "esa es una pregunta para el club". El asunto, precisamente, ya fue trasladado al presidente Aitor Elizegi el pasado día 5, en su primera comparecencia ante los medios en tres meses, pero el presidente fue incapaz de ofrecer una respuesta clara al respecto. "Me consta que a 5 de junio Gaizka (Garitano) y Rafa Alkorta han estado con Beñat y con San José hablando y compartiendo la visión de los cuatro profesionales de cara al final de temporada. Me consta", apuntó. Nada más. Desde entonces se le contabilizan un par de entrevistas en las que tampoco aclaró gran cosa y un puñado de tuits no relacionados con el tema en cuestión. Alkorta, el director deportivo, tampoco había ofrecido excesivos detalles en sus declaraciones a los medios más allá de asegurar públicamente que trasladó a los jugadores su deseo de que finalizaran la presente temporada en el Athletic.

El asunto de la renovación del navarro y el vizcaino viene de lejos y ha dibujado un camino lleno de filtraciones desde el club que poco o nada han gustado a los futbolistas, como así aseguran desde el entorno de ambos. A principios del curso se publicó que Alkorta les había informado de que tendrían que esperar hasta el tramo final de la temporada para conocer si renovaban; después, ya en mayo, que el director deportivo les hizo saber que tenían muy pocas opciones de continuar; y la última, la más reciente, de este mismo fin de semana, que en la primera propuesta que el club les trasladó, además de pedirles que jugaran gratis, no figuraba ningún seguro que les cubriera ante alguna eventualidad en forma de lesión que el club sí valoraba incluir en su última oferta, como finalmente ocurrió.

Después de que ambos confirmaran ayer su continuidad hasta el final de la presente campaña –desde Ibaigane aún no lo han hecho público–, esta misma tarde podrían entrar en la convocatoria para jugar mañana contra el Valencia. A la espera de ver si entran en la lista de 23 y si cuentan con sus primeros minutos tras la reanudación de la competición, ambos tratarán de engordar sus registros personales. No obstante, San José es el décimo noveno futbolista en la historia del club con más partidos disputados (397) y busca alcanzar una cifra redonda como son los 400, mientras que Beñat, varios puestos por debajo, ha participado en 242.

corazón y cabeza

En el comunicado redactado por ambos y escrito íntegramente en euskera, aseguraron que "aunque pueda parecer lo contrario, no ha sido una decisión sencilla. El corazón y la cabeza mueven todos los aspectos de la vida y en función de ello se toman decisiones, también en el fútbol profesional y sobre todo en el Athletic. La cabeza nos decía una cosa y el corazón todo lo contrario".

Según explicaron, ha sido el corazón el que les ha dado "los argumentos más sólidos" para continuar y, aunque no quisieron entrar en demasiados detalles sobre cómo han sido las negociaciones, aseguraron que "ya habrá tiempo de hablar de cómo ha sido, de los antecedentes y de las condiciones. No queremos ser excusa para nadie". Por último, aseguraron que quieren "disfrutar hasta el final y seguir siendo partícipes de un proyecto especial. La única pena es que no podamos hacerlo con los aficionados. Nos ha golpeado una pandemia que nos ha hecho perder familiares y amigos y ha vaciado el alma del fútbol, porque sin el contacto con los aficionados no es lo mismo".

Beñat Etxebarria

242

partidos. El de Igorre, que tuvo que probar suerte lejos de Lezama para buscarse un hueco en el primer equipo rojiblanco, acumula ocho temporadas en el Athletic, con once goles en su cuenta.

Mikel San José

397

Partidos. El navarro, el décimo noveno en el 'ranking' histórico de rojiblancos que más partidos han defendido la camiseta del Athletic, ha permanecido once temporadas en el primer equipo, sumando 37 goles.