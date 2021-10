Las 5 noticias del día que no te puedes perder

El Gobierno vasco vuelve a lanzar otro aviso a navegantes y advierte de que el virus sigue subiendo en Euskadi y puede propiciar la sexta ola de la pandemia. Con unos datos en expansión, el lehendakari, Iñigo Urkullu, constata el alza en los ingresos hospitalarios y se ve obligado a recordar los problemas que sufren países como Reino Unido o Rumanía, azotados por nuevas oleadas de coronavirus.

La consejera Gotzone Sagardui subraya que estamos en "un momento de evolución de la pandemia que no es bueno" y que se está viendo "si esto puede considerarse que vaya a transformarse en otra ola". Por ello, Lakua reitera su llamada a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir con las medidas de prevención en vigor, y deja caer que la emergencia sanitaria, pilotada por la mesa de crisis, conocida como LABI, podría regresar.



Sin sorpresas, el pleno del Ayuntamiento de Mundaka ha certificado este viernes la destitución de Mikel Bilbao Ruiz como alcalde de la localidad costera. Ni transcurridos dos años desde que arrancara la legislatura, Mundaka da así un viraje en su gobierno municipal, que ahora recae en manos de Irati Gondra Martínez. Como era de esperar, el PNV, con mayoría absoluta en la administración local, ha dado sus cinco votos afirmativos -de los nueve ediles que conforman el pleno- para activar la moción de censura contra Bilbao. "Ahora es tiempo de empezar a trabajar en el día a día por Mundaka. Este pueblo ha perdido un año y medio", ha afirmado Gondra.

En un tenso pleno, que ha contado con limitaciones de aforo, y en un ambiente ciertamente cargado, Mundaka ha vivido un pleno histórico al que ningún miembro del pleno municipal desearía haber llegado. Pero que era indispensable para deshacer la madeja en la que se ha convertido el gobierno costero. Bilbao, ya destituido pero que encabezó la cabeza de lista del PNV en las elecciones municipales de mayo de 2019 como independiente, deja su cargo tras las desavenencias surgidas con los jeltzales -y desde bien pronto que arrancara la legislatura-, que han tenido que recurrir a la Justicia hasta en tres ocasiones para obtener luz verde a la activación de la moción de censura. La formación nacionalista ha acudido a la Audiencia de Bizkaia, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Tribunal Supremo. Y las tres instancias han dado la razón a los jeltzales.





El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha identificado casos de niños y niñas con sintomatología compatible con una intoxicación por histamina en 20 centros educativos de Bizkaia y Gipuzkoa, con una treintena de personas afectadas con síntomas leves. Se ha gestionado la retirada del consumo del producto sospechoso y la investigación sigue abierta.

La principal hipótesis de la Dirección de Salud Pública y Adicciones es que estos casos podrían estar asociados a una intoxicación leve por histamina proveniente del atún con tomate consumido durante la comida distribuida a todos los centros afectados por una cocina central.

Según los datos que ha aportado Salud, se han identificado casos de niños y niñas con sintomatología compatible a una intoxicación por histamina (escombroidosis) en diez municipios de Gipuzkoa y en dos de Bizkaia, con 20 centros educativos afectados.



La izquierda abertzale se ha mostrado dispuesta a abordar una reflexión e intentar "satisfacer la demanda" que existe entre las víctimas de ETA para que cesen los recibimientos a los presos en plena calle cuando abandonan la cárcel. La apuesta la ha realizado este viernes el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodriguez, y llega después de que EH Bildu ya se pronunciara en una dirección similar en un pleno del Congreso de los Diputados por boca de Mertxe Aizpurua.

El anuncio, verbalizado por Rodriguez ante reiteradas preguntas sobre los homenajes en Radio Euskadi, llega también en una semana de altibajos. En pleno décimo aniversario del cese de la violencia, la izquierda abertzale comenzó la semana reconociendo que el dolor padecido por las víctimas de ETA nunca debió haberse producido, pero poco después se puso en duda su sinceridad por la intervención de Arnaldo Otegi ante las bases, donde se mostró dispuesto a apoyar los Presupuestos de Sánchez si excarcela a los 200 presos. Además, EH Bildu se desmarcó de una declaración de condena en el Parlamento Vasco.



Un profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) ha sido acusado de "una agresión sexista" por Arrakala, colectivo de mujeres del campus de Donostia, que asegura que el docente enseñó "su miembro violentamente" a un grupo de alumnos.

Arrakala ha colgado un vídeo en las redes sociales, en el que una portavoz explica que estos hechos tuvieron lugar el 4 de octubre y que "no es la primera vez" que el docente comete una agresión de este tipo.

"A pesar de todo, el profesor sigue dando clases con total normalidad. Si estamos denunciando estos hechos dos semanas más tarde es porque la Universidad no ha dado ninguna información sobre esto. Si no han denunciado este hecho ha sido por no ensuciar la imagen de la Universidad", afirma la joven.