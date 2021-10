Sortu tratará de "satisfacer la demanda" de que no haya 'ongietorris'

La izquierda abertzale se ha mostrado dispuesta a abordar una reflexión e intentar "satisfacer la demanda" que existe entre las víctimas de ETA para que cesen los recibimientos a los presos en plena calle cuando abandonan la cárcel. La apuesta la ha realizado este viernes el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodriguez, y llega después de que EH Bildu ya se pronunciara en una dirección similar en un pleno del Congreso de los Diputados por boca de Mertxe Aizpurua.



El anuncio, verbalizado por Rodriguez ante reiteradas preguntas sobre los homenajes en Radio Euskadi, llega también en una semana de altibajos. En pleno décimo aniversario del cese de la violencia, la izquierda abertzale comenzó la semana reconociendo que el dolor padecido por las víctimas de ETA nunca debió haberse producido, pero poco después se puso en duda su sinceridad por la intervención de Arnaldo Otegi ante las bases, donde se mostró dispuesto a apoyar los Presupuestos de Sánchez si excarcela a los 200 presos. Además, EH Bildu se desmarcó de una declaración de condena en el Parlamento Vasco.



Rodriguez matizó estas dos últimas cuestiones y trasladó que la declaración es sincera. Abrió la reflexión sobre los ongietorris, después de que las víctimas le pidieran que pasara de las palabras a los hechos y concretara la declaración del lunes con el fin de los homenajes. Esa declaración apostaba por mitigar el dolor de las víctimas, quienes ya han dejado claro que las exhibiciones públicas al salir de la cárcel les añaden sufrimiento.



En la entrevista, se le preguntó si esa apuesta por mitigar el dolor se traduce en no celebrar ongietorris. Dijo que "nunca son ajenos" a las demandas que se trasladan "de buena fe" en privado. Cuando se le insistió en si esa respuesta significa que los homenajes sean cero, añadió que están "abordando una reflexión" y que Sortu "no va a ser insensible" y tratará de hacer lo que esté en su mano. Rodriguez dejó ver que la declaración del lunes no fue sencilla por las tensiones internas dentro de la izquierda abertzale.





CRITICA A QUIENES CUESTIONAN SU SINCERIDAD

Arkaitz Rodriguez, @Boulevardeitb:

Me ha felicitado la hija de Ildefonso Salazar por nuestra declaración. Su padre era el militante abertzale al que el Gobierno español mandó una carta bomba. Ella sueña con el día en el que Corcuera y el estado le dirija unas palabras similares. pic.twitter.com/BJ9rYF8HDE — SORTU #LehenikHerria #PrimeroLaGente (@sortuEH) October 22, 2021

OTEGI Y LOS PRESOS

Trasladó que parte de su militancia se queja de que solo este sector da pasos y no se encuentra al otro lado un reconocimiento ni pasos equivalentes por parte del resto. Además, acusó al PNV y al lehendakari de alinearse con la derecha española."Hayque han acogido con alegría nuestra declaración del pasado lunes y nos han trasladado de forma sincera, constructiva y privada esa demanda. Estamos reflexionando sobre ello, y no vamos a ser ni ajenos ni insensibles", dijo. Defendió que sus palabras han desatado "una alegría generalizada", según dijo, entre los socialistas, Podemos, los soberanistas catalanes y "la mayoría de las víctimas de ETA"., a quien no quiso situar de manera expresa junto a "los enemigos de la paz, PP, Cs y Vox", pero sí le afeó que a veces contribuya a su agenda, en su opinión.Quiso matizar las palabras de Otegi y lo sucedido en el Parlamento Vasco ante las voces que creen que devalúa por completo la declaración del lunes. "A nadie debe sorprender que la prioridad de EH Bildu sea acabar con la actual política penitenciaria de excepción, pero", aseguró, en el sentido de que lo que piden es cumplir la ley y debe hacerse sin plantearlo como contrapartida de ninguna votación. En cuanto a su desmarque en el Parlamento, sostuvo que PNV, PSOE y Podemos "hicieron lo mismo" en el Senado con una declaración del PP.Preguntado sobre si, dijo que sería "estupendo". Defendió que pueda estar en las elecciones y que decidan las bases.