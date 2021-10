Denuncian que un profesor de la UPV/EHU enseñó "su miembro violentamente" a sus alumnos en el campus de Donostia

Un profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) ha sido acusado de "una agresión sexista" por Arrakala, colectivo de mujeres del campus de Donostia, que asegura que el docente enseñó "su miembro violentamente" a un grupo de alumnos.



Arrakala ha colgado un vídeo en las redes sociales, en el que una portavoz explica que estos hechos tuvieron lugar el 4 de octubre y que "no es la primera vez" que el docente comete una agresión de este tipo.



"A pesar de todo, el profesor sigue dando clases con total normalidad. Si estamos denunciando estos hechos dos semanas más tarde es porque la Universidad no ha dado ninguna información sobre esto. Si no han denunciado este hecho ha sido por no ensuciar la imagen de la Universidad", afirma la joven.





EHUn eraso sexista bat eman da!!!



Urriaren 4an Ibaetako Arkitektura fakultateko irakasle batek ikasleen aurkako eraso sexista bat burutu zuen, ikasleei zakila ateraz. Irakasleak normaltasun osoz klaseak ematen jarraitzen du.



UIB eta Arrakalatik eraso hau salatzen dugu!!! pic.twitter.com/4W0rXr3dGY — ARRAKALA (@arrakalataldea) October 22, 2021

(UIB) han convocado unapara el próximo lunes en el campus donostiarra, donde se encuentra la Facultad de Arquitectura de la Universidad pública vasca.En nombre de ambas asociaciones, la joven denuncia "firmemente" lo ocurrido, así comoante situaciones como ésta, porque ha quedado claro que la política que llevan apoyando los últimos años no crea condiciones para evitar ataques como éste".elDiario.es informa de quey a sus familias, y de que ha abierto un