Wim Mertens, la lucha por el placer de la melodía

eL centro Muxikebarri de Getxo oferta este fin de semana un programa doble centrado en la música. A la actuación de mañana sábado del grupo vizcaino Los Brazos se suma el domingo la de un clásico de los sonidos minimalistas del siglo XX, el belga Wim Mertens. Su concierto se iniciará a las 19.00 horas y las entradas cuestan 24 euros en taquilla.

Mertens, uno de los artistas más exitosos y populares del sonido minimalista del siglo XX junto a Philip Glass y Michael Nyman, ha dejado para la historia discos clásicos como Maximazing the audience, Struggle for pleasure o Close cover, entre otros. Compositor y pianista, el belga cuenta con más de 60 discos a sus espaldas, muchos de ellos ligados al cine, al poner imágenes de películas de autores como Peter Greenaway, Paul Cox, Louis Delluc o Ingmar Bergman. Uno de sus álbumes, Music and film, recupera ese legado cinemático.

Su visita a Getxo celebra sus cuatro décadas dedicado a la creación con una gira que presenta un programa especial de conciertos que cubre sus trabajos más reseñables desde 1980 hasta 2020, en los que ha desarrollado ampliamente su lenguaje musical para diferentes formatos.

Su obra más reciente es el álbum The gaze of the west (Usura. Warner Music) y un recopilatorio, Inescapable, en el que vuelve la mirada atrás a 40 años de música ligada a la vanguardia, convertido, quizás, en el más accesible de los afamados compositores minimalistas del siglo pasado.

Autor lírico, sencillo y dueño del secreto de las melodías, que estira, independientemente de la formación que le acompañe y que corona, en ocasiones, con su particular voz celestial. En su último trabajo de estudio, el citado The gaze of the West, incluye como curiosidad las percusiones de In lieu of junto a pasajes más reconocibles pianísticos y líricos como Helm, donde también aparece la guitarra acústica, o sinfónicos, en el caso de Compactified o Victims over Victors.

los brazos



Antes, mañana sábado, a las 19.00 horas y con entradas a ocho euros, el mismo escenario acogerá un concierto del power – trío vizcaino Los Brazos, un combo eléctrico de rock con toques blues y sureños que ha publicado ya cuatro discos, el último en directo. La banda ha participado recientemente en la iniciativa solidaria Dale CandELA. The Soundtrack con la canción Let me go. Quizás adelanten en Muxikebarri alguna canción del álbum que, previsiblemente, editarán en 2022.