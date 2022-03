Suave impulso eléctrico

LAS versiones Hybrid llegan en abril al Tipo y al 500X. Fiat completa así la electrificación de su repertorio. El turismo de imbatible relación calidad-precio y la henchida declinación con aire SUV del popular cinquecento son los últimos beneficiarios de esta evolución tecnológica. Incorporan hibridación ligera a 48 voltios, recurso que según el fabricante italiano contribuye a dar "un paso más en el camino de la transición energética y la movilidad sostenible". El sistema empleado procura 130 CV, rendimiento que propicia una agradable desenvoltura, compatible con la contención del gasto y las emisiones contaminantes.

Aún no hay precios definidos para esta variante del Tipo; la del 500X reclama al menos 29.000 euros, cantidad que descuentos y promociones

por financiar rebajan hasta 21.097. La nueva motorización Hybrid puesta ahora al servicio de ambos modelos encuentra y aprovecha la complicidad entre un motor de gasolina -Fire Fly de cuatro cilindros, con 1,5 litros y 130 CV- y un bloque de 48 voltios alimentado por una batería de 15 kW. Este segundo actúa como motor de arranque, recupera energía en frenadas y deceleraciones, al tiempo que puede apoyar puntualmente al primero en momentos de máximo esfuerzo. El conjunto se asocia a transmisión automática de doble embrague con siete relaciones.

La doble promesa de dinamismo y eficiencia de esta combinación viene respaldada por la intervención del motor eléctrico, que permite cubrir

buena parte de los recorridos manteniendo inactivo el impulsor convencional, el de combustión interna. Este permanece apagado hasta un 47% del tiempo, según el ciclo de homologación WLPT; Fiat apunta que en recorridos urbanos esa situación de stand by del bloque de gasolina supone hasta un 62% del tiempo de conducción. Es el motivo que induce al constructor a afirmar que este sistema Hybrid resulta más austero que los propulsores diésel equiparables. Lo confirma mencionando promedios de consumo de 5,1 litros en el 500X y de 4,7 litros en el Tipo, sensiblemente inferiores a los conseguidos por uno y otro modelo con el motor gasóleo 1.6 (5,4 y 5,0 litros, respectivamente). Insiste la casa italiana en que las prestaciones de los Tipo y 00X Hybrid no solo no se resienten, sino que cobran alegría. Aduce para corroborarlo los registros de aceleración 0-100 km/h: 9 segundos en el turismo y 9,4 en el crossover.