La cruel sentencia de una jueza a un hombre con cáncer por no cortar el césped de su casa

Hay veces en los que la justicia no debería ser ciega. Eso ha debido pensar Burhan Chowdhury, un estadounidense de 72 que padece cáncer y su salud es muy delicada, pues una jueza le ha echado una reprimenda y le ha condenado por no cortar el césped de su casa, que invadía parte de la calle.

Pese a que el paciente le aseguró a la jueza del estado de Michigan, Alexis G. Krot, que estaba demasiado débil como para realizar esa tarea, la magistrada le contestó que "deberías avergonzarte de ti mismo".

Además, le impuso una multa de 100 dólares, pero no contenta con ello, le hizo una grave amenaza: "Si pudiera condenarte a cárcel por esto, lo haría". Para la letrada, la enfermedad no era una excusa para no cortar el césped, puesto que se trata de una tarea "inexcusable".

Shibbir Chowdhury, hijo del condenado, ha dicho en una entrevista para 'The Washington Post' que su padre fue diagnosticado de cáncer de ganglio linfático en 2019 y que eso ha mermado gravemente su salud. Asimismo, ha añadido que él mismo se encarga de ayudarle con las tareas del jardín, pero que se tuvo que ausentar durante tres meses y por ello el césped estuvo un poco más descuidado. Aunque lo que no podía soportar es que la jueza tratase así a una persona enferma. "Le estaba diciendo a mi padre, una persona enferma, que debería de ir a la cárcel. Eso es ridículo. No se le puede dar pena de cárcel a una persona de 72 años por no limpiar su jardín, concluyó.