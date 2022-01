Se equivoca al leer en misa y le reza al pan bimbo

Para quien no está acostumbrado a leer en misa, ya sea porque no suele ir a misa o leer en público (o ambas), este acto puede suponer unos nervios que provoquen equivocaciones. No sabemos si ha sido por falta de costumbre o por despiste, pero la equivocación de una mujer al leer en la iglesia ha provocado carcajadas en todas las redes sociales.



La señora, con la mascarilla puesta, pese a lo cual se le entendía perfectamente gracias al micrófono comienza con un "Aleluya, aleluya" respondido por el resto de asistentes. Y ahí es cuando llega la errata, ya que ella prosigue con un "Yo soy el pan bimbo que baja del cielo", cuando debería haber dicho "el pan vivo".





El pan Bimbo ???? pic.twitter.com/z3iobWq8Ew — Pepillo qt (@Pepillowyd) January 6, 2022

De hecho la mujer se dio cuenta y rectificó, pero ya fuetanto en la iglesia como entre los miles de usuarios de Twitter, Facebook o Instagram que lo han compartido.