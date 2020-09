Sellados en Valladolid 130 millones del Euromillón

Un vecino del barrio de Parquesol, en Valladolid, se ha llevado la "Champions" de los premios, con los 130 millones del Euromillones, al ser el único acertante de toda Europa en dar con la combinación ganadora, ha declarado a Efe entusiasmado el lotero que validó el billete, Federico Herguelas.

Como once gala para la ocasión, el ganador se la jugó con la combinación 19 - 23 - 34 - 37 - 45, con las estrellas 1 - 7, que a la postre le convirtieron en el único acertante de primera categoría en un Euromillones que además ha dejado otro millón de euros en Alaquàs (Valencia).

"Hemos repartido la Champions, pero la vida sigue", ha expresado el lotero, que regenta desde hace 24 años la Administración de Lotería número 29 de Valladolid, ubicada en el barrio de Parquesol. "Hemos nacido con el barrio y tenemos clientes de toda la vida, así que espero que haya ido a parar a uno de ellos", ha expresado el lotero.

Aunque no sabe a quién ha ido a parar esta "millonada", sí sabe que el boleto fue validado en la propia administración y por un particular, y "no por una peña", por lo que esos 130 millones no tendrán que fraccionarse.

La suerte de esta administración 'Parquesol' ya se remonta al año 2010, cuando repartieron dos Quintos del Sorteo Extraordinario de Navidad o un segundo premio en el de El Niño y, pese a que este Euromillones es el premio más grande que jamás ha repartido, Federico sueña "a lo grande", con repartir toda una serie de El Gordo. "¿Y por qué no en este 2020 tan extraño?", ha sentenciado.

Además de estos 130 millones de euros repartidos en Valladolid capital, no hace ni tres meses, el 7 de julio, una peña ubicada en la localidad vallisoletana de Mayorga también dio con la combinación ganadora del Euromillones y se convirtieron en los únicos acertates de primera categoría, con un premio de 144 millones.