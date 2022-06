¿Shakira embarazada de un posible tercer hijo?

La ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el futbolista del Barça Gerard Piqué ya es historia. Durante semanas, los rumores acerca de la posible identidad de la mujer con la que Piqué le había sido infiel no pararon de aparecer. Incluso se llegó a especular que el futbolista había estado con la madre de Gavi, compañero de equipo. Tras 12 años juntos, la pareja hizo pública su separación: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

La colombiana está alcanzando picos de éxitos récord en su carrera gracias a su canción 'Te felicito', junto con Rauw Alejandro. Fans y celebrities no paran de apoyarla y manifestarse a favor de la cantante en sus redes sociales mientras el catalán no para de perder seguidores.

La expareja ha vuelto a ser tendencia en las redes esta vez por un vídeo que Shakira ha subido a su cuenta de TikTok. Esta vez, los rumores giran sobre un posible embarazo de la colombiana. En 20 segundos la cantante enseña la coreografía de 'Whatever, whatever' y, por sus posiciones y movimientos realizados en el vídeo, se podría intuir que está esperando un tercer hijo. La pregunta "¿Está embarazada?" no para de repetirse en las redes sociales pero, sin embargo, muchos apuntan a que este tipo de baile que realiza hace que tenga ese músculo muy desarrollado, estando más marcado y saliente de lo normal.

Por si fuera poco, en los últimos días, el programa 'Ya es mediodía' revelaba el curioso apodo que los amigos de Piqué le habían puesto a Shakira: 'La Patrona'. Según la periodista Lorena Vásquez, la cantante nunca había tenido una buena relación con el círculo social de Piqué debido a su fuerte carácter.

La pareja no ha vuelto ha hacer ninguna aparición pública. No se les ha visto juntos de nuevo, ni en República Checa, donde su hijo competía en un torneo de béisbol, ni en Barcelona, ya que Piqué se ha comprado un piso de soltero.