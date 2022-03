Lewis Hamilton cambiará legalmente su nombre

Lewis Hamilton ha acudido a la Exposición Universal de Dubai y ha anunciado que ya ha iniciado los trámites legales para cambiar su nombre de manera legal.



El británico quiere que el apellido de soltera de su madre siga a su primer apellido, Hamilton, y así homenajear a su progenitora.





Lewis Hamilton on adding his mum's last name "Larbalestier" to his name.



"I don't really fully understand the whole idea when people get married - the woman loses her name, and my mum, I really want her name to continue on with the Hamilton name."#Expo2020??? #TeamLH ?? pic.twitter.com/RE3MJ1sTWq