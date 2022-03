Las supermodelos rusas se rebelan contra Putin

Vladímir Putin cada día está más solo, a las sanciones internacionales, la marcha de las empresas importantes del mundo de territorio ruso y las manifestaciones en su contra que se repiten cada día alrededor del mundo, se suma ahora el rechazo de muchos de sus compatriotas.



La invasión de Ucrania está provocando grietas dentro de la sociedad rusa, sobre todo de los rostros más conocidos del deporte, la cultura y el entretenimiento, al que ahora se suma la moda.



Dos de las 'top model' más influyentes del momento, Irina shayk y Natalia Vodianova, se han posicionado públicamente en contra de la guerra y han compartido diferentes vías para que sus seguidores, y todo el que quiera, pueda ayudar al pueblo ucraniano.







LAS MODELOS RUSAS CONTRA LA GUERRA

Sin embargo, Shayk no ha sido la única. Vodianova ha compartido una iniciativa encaminada a ayudar al pueblo ucraniano e intentar paliar las consecuencias de la invasión. "Las mujeres serán las que más peso lleven y quiero que sepan que no están solas.", escribe la mujer de Bernard Arnault.