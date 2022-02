David Beckham desvela que Victoria lleva 25 años comiendo exactamente lo mismo

David y Victoria Beckham son una pareja sólida y bien avenida. De hecho, llevan casados desde 1999 y nunca se ha oído nada de rupturas ni conflictos. Al contrario, la ex Spice Girl, ahora diseñadora, y el exfutbolista han mostrado en numerosas ocasiones entre ellos una complicidad a toda prueba que les ha hecho relativizar con éxito cualquier roce o desavenencia entre ellos.

Y eso que en su hogar, lo que sale de la cocina para ir a la mesa es un motivo frecuente de ello.

Con un característico tono de humor británico, el exdelantero reveló en una entrevista al medio web River Cafe Table 4 algunos secretos acerca de los gustos de su mujer en lo que a comida se refiere. Más exactamente amplió lo que ella misma dio a conocer en otra entrevista al mismo medio unos meses antes.

Así, mientras David se muestra muy aficionado a la buena mesa, hasta el punto de salir del AC Milan hecho un cocinillas y disfrutar ahora de este hobby, su esposa, Victoria no tiene ni el más mínimo interés por salirse del sota-caballo-rey que suponen el pescado a la plancha y la verdura hervida.

"Me emociono bastante con la comida y el vino y cuando estoy comiendo algo bueno quiero que todos lo prueben. Por desgracia, estoy casado con alguien que lleva 25 años comiendo lo mismo", contó Beckham "Desde que la conozco, Victoria solo come pescado a la plancha y verduras al vapor. Rara vez se sale de ahí", añadió.

De hecho, ese gusto por compartir de él unido a la sorpresa que le supuso que Victoria pescara en su plato, recuerda como la mejor cena la del día en que, embarazada de su cuarto hijo, Harper, comió "algo que había en mi plato fue la cosa más asombrosa", rememoró. "Fue una de mis cenas favoritas. No recuerdo qué era, pero sé que no lo ha comido desde entonces", concluyó. Esta añoranza se remonta al año 2011.

Quizá, la incursión del tenedor de la ex cantante de las Spice Girls tuviera que ver con tratar de conocer las habilidades como cocinero de su marido. Y es que dos años antes, durante su paso por la liga italiana en 2009 se apuntó a unos cursos de cocina para satisfacer su afición a la gastronomía. Más bien el gusto por las recetas italianas de sus hijos. "El objetivo era aprender a hacer ragú y risotto", platos que entusiasman a sus hijos, explicó.



La versión de Victoria Beckham

Uno meses antes, en septiembre de 2021, fue Victoria Beckham la que habló sobre sus costumbres alimenticias en el mismo medio. Aseguró sobre ella misma que es muy quisquillosa comiendo, hasta el punto de considerarse como la "peor pesadilla para los restaurantes"."Me gusta la comida preparada de manera muy simple, sin mantequilla, sin aceite, sin salsas...", algo que visto desde fuera no parece muy complicado de satisfacer.

Asegura alimentarse de manera muy equilibrada. "Lo que más disfruto son pescados frescos y limpios al horno con verduras al vapor y vinagre balsámico de guarnición", detalló. En un arranque de autoconocimiento sin medias tintas, admitió que puede ser aburrida respecto a la comida.

De forma más benévola, el popular chef escocés Gordon Ramsay, amigo de la pareja, la considera como "una de las personas más disciplinadas a lahhora de comer".

La diseñadora no come carne desde los siete años, cuando en clase le contaron cómo se hacían las hamburguesas: "Tampoco tomo ningún lácteo, pero como pescado y me alimento de manera muy equilibrada".

Ahora bien, a pesar de su austeridad y sencillez a la hora de alimentarse, también afirma que "los niños sí toman carne y no hay problema, es una decisión personal", añadió. La ex Spice Girl contó que se dio cuenta de que la alimentación simple era la que mejor sentaba a su cuerpo. "No me niego nada, pero es así como soy. Es una manera de cuidarme. Cuando era pequeña tenía la piel fatal y todo se solucionó cuando empecé a comer sano", señaló.

Lo dicho, dos pueden sentarse a la misma mesa sin necesidad de compartir plato.