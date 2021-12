La redes claman contra Paz Padilla por su discurso antivacunas

La presentadora de Telecinco Paz Padilla la ha vuelto a liar.



Estas son sus palabras literales:



"Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la spider, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luham, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la oritrón. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la spider, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres,el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta"





Anne Igartiburu, Paz Padilla y María del Monte sobre el pasaporte covid. @anneigartiburu_ @pazpadilla pic.twitter.com/S5dKyS7wRE — TODOtele (@todotele_) December 29, 2021

Muchos se reirán, pero a mi esto no me hace ni p* gracia.

Ha muerto mucha gente y se han salvado miles y miles por las vacunas. Esto debería tener consecuencias https://t.co/GdOmBFrQJT — Dr. Antonio Gutiérrez ?????? (@boticariors) December 30, 2021

Captura de la respuesta de Belén Esteban a Padilla en la que aboga por la vacunación.

todo llega a ser más distópico cuando Belén Esteban publica esto: pic.twitter.com/dOnUvt99BJ — ??Miss Salmonella?? (@Miss_Salmonella) December 30, 2021

Cuando cualquiera se cree virólogo, epidemiólogo, investigador, médico€La IGNORANCIA es muy atrevida!?? — Jesús Soria (@JesusSoriaD) December 30, 2021

La presentadora y humorista hizo estas declaraciones en un directo de Instagram entrede distintas cadenas que compartió con. Esta última mostraba su sorpresa tras conocer el nuevo positivo por el coronavirus del covid-19 de la presentadora gaditana (ya lo había sufrido en mayo) a pesar de contar con las dos primeras dosis de la vacuna, la pauta inicial completa. Por este motivo,y sola.Aprovechó entonces para largary anunciar que llegará a tiempo a dar las campanadas para su cadena. Algo que no podrá hacer Ana Obregón, que iba a formar dúo con Igartiburu, que anunció el miércoles 29 de diciembre su positivo.Del Monte, en ese momento, no sabía a donde mirar, mientras que Igartiburu empalidecía ante el resto del monólogo de la también auxiliar de enfermería, aunque no ejerce desde hace más de 30 años. En un momento, Ane trató de redirigir la charla, pero no hubo manera y la de Telecincoafirmando que "lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y está tanta gente inmunizada que hay muy poca ya con covid. Así que se piensa que este es el final del covid".se quedó.Uno de los primeros en reaccionar en las redes sociales fueen su cuenta de Twitter. "Muchos se reirán, pero a mi no me hace ni p*gracia", comenzaba escribiendo en tono serio. "Ha muerto mucha gente y se han salvado miles y miles por las vacunas. Esto debería tener consecuencias", concluye.No ha sido el único. Entre los muchos internautas que ha reaccionado ha sido su compañera de tertulias y cadena. "Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar" ha dejado por escrito.No ha sido la única.también se echaron encima de la gaditana.