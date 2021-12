Gloria Camila amenaza a su hermana Rocío Carrasco con acciones legales

El último viaje de Rocío, el especial que Telecinco va a emitir el martes 14 y en el que retransmitirá el traslado de 18 contenedores con 36 toneladas de material íntimo de Rocío Jurado, está provocando nerviosismo en varios miembros de la familia. El turno este viernes ha sido para Gloria Camila, una de las hijas de La más grande, que en el programa Ya son las ocho ha cargado contra su hermana, Rocío Carrasco, que va a supervisar ese traslado y que será una previa de la nueva docuserie que protagonizará.

"Esperaré a ver el documental ponerlo en manos de mis abogados", ha anunciado la hija de Ortega Cano, que a continuación ha leído el siguiente comunicado: "En la vista de diligencias preliminares, la señora Rocío Carrasco manifestó que los documentos de los cuales se apoderó tras fallecer su madre los había destruido y que solamente conservaba un documento, que es el que se aportó. Por eso entiendo que en esta nueva serie no podrá aparecer ningún documento privado ni íntimo de mi madre, porque de ser así se habría cometido un engaño, y no sólo a los espectadores, sino también a la jueza".

Tras esa seria lectura que ha realizado, Gloria Camila ha asegurado que el tema lo están estudiando sus abogados "y tomarán las medidas que sean pertinentes", con la intención de "proteger y hacer cumplir la voluntad de mi madre. Ella expuso públicamente, incluso en una entrevista en 2003, que no quería que ninguno de sus escritos íntimos fueran conocidos por el público, y que eran sólo para ella y sus personas más cercanas", ha afirmado.

Gloria Camila Ortega se ha mostrado muy enfadada por haber conocido las últimas noticias a la vez que los espectadores. "Mi madre tuvo tres hijos, no solo una. Lo que me molesta y me duele es tener que enterarme por televisión de que hay material en 18 contenedores con documentos íntimos".

Ante la pregunta de la colaboradora del programa Isabel Rábago de por qué no le había pedido a Rocío Carrasco ver las pertenencias de su madre, su hermana se ha excusado diciendo que "hace tantos años que no hablo con ella que no he tenido momento de decirlo. Una vez me dio una pulsera de mi madre y me dijo que me iría dando más cosas. Pero como se acabó la relación...".

Además, Gloria Camila ha confirmado que no acudirá al homenaje a su madre del próximo martes porque no le ha invitado personalmente su hermana Rocío.