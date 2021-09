Mamen García, la actriz que pone voz a la mítica sintonía de Mercadona

Pocas melodías habrá tan reconocibles como la sintonía de Mercadona. La cadena valenciana de supermercados lleva utilizando esa canción de menos de apenas 3 segundos pero tremendamente pegadiza desde 1986. Es imposible hacer la compra en una de sus tiendas sin escuchar por los pasillos el recurrente "Mercadona, Mercadona". Ni eslogan ni nada más, solo esa única palabra repetida dos veces. Y parece que funciona, porque ya lleva 35 años sonando.

Lo que mucha gente no sabe es que la voz que canta no es la de una persona anónima, sino que la grabó una actriz conocida para el público que consume televisión y teatro: Mamen García, valenciana, cómo no, con papeles destacados en series como Escenas de matrimonio, Señoras del (h)AMPA o Las chicas de oro.

Mamen García, en señoras del (h)AMPA.

La actriz, que fue cantante del grupo Patxinger Z, grababa allá por los años 80 muchos jingles y uno de sus encargos fue de Mercadona, que, en plena expansión, llegó con la melodía y los arreglos para que pusiera la voz Mamen García, que ahora lamenta que no se cobren derechos por una sintonía que millones de personas escuchan todos los días.