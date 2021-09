¿Qué fue de Leyre Berrocal?

Leyre Berrocal (Amurrio, 1973) es una apasionada del cine. Y de la vida. En definitiva, la actriz trata de vivir siempre al máximo, dándolo todo y exprimiendo cada momento como si fuera el último para no perderse nada. "Hay que saber vivir el presente. Disfrutar del ahora y saber adaptarte a lo que te toca en cada momento". Ese es uno de sus lemas de vida.



Siempre buscando el lado positivo de las cosas. Esta polivalente actriz con una dilatada trayectoria en cine, televisión y teatro no se ha rendido, pese a que durante este año y medio de pandemia "ha estado muy parada". "Se ha vivido con mucha incertidumbre. Sin poder salir de casa, no había proyectos. Estaba todo muy parado y eso es muy duro. No ha sido fácil", reconoce la intérprete alavesa.



Al menos, Berrocal va viendo poco a poco la luz al final del túnel. "Ahora ya parece que ha vuelto el movimiento y están grabando series y rodando pelis", se felicita. Además, la alavesa, que ha participado en once largometrajes, diez producciones teatrales, siete cortometrajes y otros tantos trabajos televisivos, ha podido superar estos complicados momentos con la fuerza que le aportaba el yoga. "Es un método en el que trabajas cuerpo y mente. El yoga te ayuda a superar el fracaso, algo para lo que hay que estar preparado", apunta Berrocal, quien agradece la ayuda mostrada por los profesores de la escuela Ashtanga Yoga Bilbao, donde practica esta exigente y completa disciplina para llevar mejor estos meses tan difíciles.





Leyre Berrocal interpreta un fragmento de 'ANSIA'

Imágenes de la película 'Talk of Angels' estrenada en 1994 en la que compartió cartel con Polly Walker, Penélope Cruz y Ariadna Gil

Imágenes de Leyre Berrocal durante su participación en la exitosa 'Extasis', con Javier Bardem

La vida enseña que no siempre salen las cosas como uno espera. Sin embargo,de llevar la falta de proyectos y el contacto con la gente. "Esto ha sido muy complicado. Lo más duro". Pese a todo, la alavesa trata de buscar el lado positivo que ha tenido la pandemia en su profesión.Y es quepara los personajes desde su propia casa. "El lado bueno es que no te tienes que desplazar, pero a su vez es difícil saber qué es lo que buscan de ti. En una prueba en directo te pueden orientar, pero aquíNo tienes las pautas de lo que esperan, ni su guía y eliges la mejor de las pruebas que hayas hecho en tu casa", se sincera la intérprete de Amurrio quien desvela a su vez quedel espacio donde se grababa sus propios castings.Pese a que la suerte la ha dado la espalda en estos últimos meses,Le da igual que sea en cine, teatro "o televisión". El medio es lo de menos, lo que busca es tener un espacio en el que, apunta., dirigida por Nick Hamm y en la que compartió cartel con grandes de la escena como, de quien guarda una curiosa anécdota. "Me regaló una chupa que me encanta y aún guardo con mucho cariño". Los sueños de Leyre Berrocal van incluso hasta "montar algo propio". Mente inquieta. Siempre buscando mejorar. Desde hace más de 25 años, cuando debutara en la gran pantalla con una cinta que le dejó marcada. "Fue algo impresionante", precisa mientras trata de evocar recuerdos del rodaje de Talk of Angels. "Fue algo muy profesional.", añade.. Subía como la espuma. Más aún tras su participación en Extasis, dirigida por Mariano Barroso y en la que, además de Silvia Munt, Daniel Guzmán o Juan Diego Botto. Leyre Berrocal ya intuía que ese proyecto iba a ser "un pelotazo". "El guión era espectacular. Los actores... La película lo tenía todo", recuerda 26 años después de su estreno. Acertó de lleno. No en vano, la intérprete de Amurrioy poren la que participaría ese mismo año.Sin embargo, cuando parecía que su prometedora carrera seguiría lanzada, no fue así. Otros compañeros sí que encontraban grandes proyectos, pero ano le llegaba el suyo. La alavesa aceptó la situación tal y como vino. "Pudo ser falta de suerte", precisa., añade esta polivalente artista durante los últimos años de los 90 y los primeros años del 2000., se sincera.

"Buscaba transformarme para poder hacer todo tipo de personajes, pero no en ser una actriz exitosa, en tener mucha fama y dinero"

Imágenes de algunos de los actores con los que ha trabajado como Daniel Guzmán, Guillén Cuervo o Quim Gutiérrez



"Yo no he ligado nada en el cine"

Leyre Berrocal llevó bien toda esa situación. "Es la vida", asume., siempre buscando el lado positivo. Es su lema. No estaba obcecada con el éxito por el éxito. Leyre Berrocal no es de las que se cegaban por la fama.Ni antes, ni ahora. "El triunfo requiere de varias cosas.. La suya era otra. Avanzar, progresar y buscar siempre dar lo mejor de sí misma. "Buscaba transformarme para poder hacer todo tipo de personajes, pero no en ser una actriz exitosa, en tener mucha fama y dinero".Desconoce si en el mundo del cine los directores tienen que aceptartal y como denunció Tinieblas González , pero ella desvela que en su caso no lo ha visto así. Alcanzar el triunfo depende de muchos factores y asume que a ella alguno se le habrá escapado. "Para estar en una superproducción tienes que ser conocida", indica., añade, pese a que no siempre se consigue.Sin embargo,. El hecho de poder disfrutar y vivir de una profesión tan vocacional como la de actriz ya le llena lo suficiente., se felicita.Y es que también asume que "el éxito tiene que ser difícil de llevar". Para ello tiene claro que hay que estar muy bien arropado por el entorno "familia, representantes y amigos", además de tener siempre los pies en el suelo. Los ha tenido. Por eso sabe valorar las experiencias vividas durante estos casi 30 años de dilatada y productiva trayectoria artística. Una carrera en la quey de talla internacional como Federico Luppi. Un placer para ella. "Da gusto trabajar al lado de gente tan profesional. Que te valoren es algo que te gusta y además, con ellos se aprende mucho", explica.Eso sí, pese a haber compartido muchas horas de rodaje con grandes galanes del cine,de escena. "A mí me impresiona más la gente que veo por la calle. Me atrae otro tipo de belleza", apunta.De hecho, la intérprete del Valle de Aiala, con pareja desde hace tiempo, reconoce que no sabe a ciencia cierta de donde puede venir esa fama de que los actores ligan mucho. "No lo sé. Yo no he ligado nada". Eso sí, entiende que en el rodaje puedan surgir historias de amor. "Al final como se interactúa de forma tan cercana con los compañeros, convives en situaciones difíciles, que es donde conoces bien a la gente y pasas tantas horas juntos, pues del roce surge el cariño".

"Coronado siente tanta pasión por este oficio y es tan fino, que quiere que saques lo mejor en tu interpretación"

Imágenes de la película 'Fuego' de Luis Marías, en la que compartió protagonismo con Coronado

Excelente labor en el Cervantes Theatre de Londres

Berrocal, durante su interpretación en 'Los ojos de la noche' en el Cervantes Theatre de Londres

A Leyre le encanta sentir el contacto con la naturaleza y por eso sueña con una casita en el campo

Leyre, junto a unas amigas, en la cima del Serantes



"Para mí el yoga, es mi hobby principal"

Sin embargo,. Un elenco de grandes profesionales entre los que. "Es alguien que te enseña un montón durante el rodaje. Siempre se aprende de compañeros generosos. Tiene mil ojos y siempre está atento a todo, para que nada falle y salga todo bien. Siente tanta pasión por este oficio y es tan fino, que quiere que saques lo mejor en tu interpretación.", apunta sobre el actor con el que compartió protagonismo en la cinta de Luis Marías, trabajo del que se siente más satisfecha de los realizados en el cine.y no sé por qué no se distribuyó más. Fue una pena", indica la actriz alavesa quien reconoce haber acabado más que satisfecha con su interpretación pese a la dificultad que entrañaba el papel., precisa. Fue un trabajo muy complicado meterse en la piel de Ohiana tal y como añade la actriz alavesa. "Tenía que crear un personaje humano. No sólo un estereotipo. Intenté comprender la psicología de Oihana, sin juzgarla, ni defenderla;".Sobre sus, obra contemporánea de Paloma Pedrero, como el que más le ha llenado. También fue un papel difícil, desgarrador y que obligaba a sacar lo mejor de sí de la intérprete alavesa.Sin embargo,. De nuevo satisfecha con su trabajo. Buscando la perfección. Amor por la interpretación. Sea donde sea: cine, teatro o televisión. Da igual el medio. El caso es transformarse. Es lo que le apasiona a Leyre.. En todos estoy a gusto, aunque cada uno tiene sus matices. El cine, que es donde empecé, me gusta más por la forma de trabajar, por la magia del rodaje y la intensidad con la que se vive. Por su parte, el teatro está el contacto con la gente. Eso te da mucho también y además conectas con otras cosas", aclara.El caso es trabajar en el medio que sea y donde sea. Por eso, la actriz provincial que ahora vive en Bilbao,para interpretar ese papel que tanto ansía. Eso sí, esté donde esté necesita tener cerca la naturaleza.Sólo el hecho de contemplar la naturaleza te ayuda a limpiarte mentalmente", reflexiona.Por eso,, que aparte del yoga es lo que más me carga la pila".Al menos, a la espera de esa casita en la naturaleza,. En Euskadi le encanta la zona de. En Madrid, era una asidua de la Sierra, donde pasaba agradables ratos "haciendo senderismo", mientras que en Londres disfrutaba de sus espectaculares parques. "Suelo salir de caminata junto a mis amigas, una de ellas creó un grupo de senderismo abierto y, adoro la montaña".Esta ciudadana del mundo, que no "tiene casa en ningún lado" y acude de forma asidua a Amurrio, su localidad natal, para ver a sus padres ya que está "muy apegada a ellos" para hacer excursiones "al Babio", no "acaba de echar raíces en ningún sitio".hace dos, ésta ciudad siempre me trata muy bien y las dos veces que viví allí me surgieron oportunidades como actriz. Tengo ganas de volver", añora con cierta nostalgia. "Y de Madrid echo de menos el ambiente, y la familia de amigos", cuenta.De todos modos, la actriz piensa que aún seguirá un tiempo más por el 'Botxo'.. "Estoy muy enganchada y por eso no sé si marcharme. Además, aún creo que todavía tengo cosas por hacer en Bilbao". Sobre todo, el yoga. "Es más que eso. Tal y como desvela, esta disciplina que practica en la escuela Ashtanga Yoga Bilbao, es una herramienta de trabajo. "Es un yoga dinámico, en el que se presentan continuos retos.que es la que va guiando cada movimiento. Voy diariamente, me pone el cuerpo ligero y me fortalece".

"El yoga te da disciplina, fuerza de voluntad, hace que te concentres mucho y además te sirve para aprender mucho de ti misma"

Los divertidos momentos con su sobrina Naia

Un trabajo clave para su bienestar, según desvela. "Si no estamos bien físicamente, nuestro cuerpo es una carga muy pesada". Pues bien, a través del yoga consigue soltar lastre. "Te da disciplina, fuerza de voluntad, hace que te concentres mucho y además te sirve para aprender mucho de ti mismo.", comenta la actriz. Por ello, quiere dejar claro que ve el yoga como un arma útil para su profesión de intérprete. "Te enseña a ser ecuánime tanto en el éxito como en el fracaso, y te da las herramientas necesarias para la actuación y para que puedas transmitir más en los distintos personajes a los que te has de enfrentar". Encantada y agradecida con "mis maestros y fundadores de Ashtanga Yoga Bilbao , Fernando y Nines".Practican junto a ti. La formación que dan es originaria de Mysore, el sur de la India, y es la única escuela en el País Vasco con certificado oficial para enseñar Ashtanga Yoga tal y como se enseña allí. Son muy profesionales y te ayudan de forma individual con buenas claves y tesón para que consigas realizar nuevas posturas". Tan complicadas que hasta la propia actriz se muestra sorprendida de lo que es capaz de hacer con su cuerpo. "Puedes hacer mucho más de lo que piensas. No hay que ponerse límites. Ahora me veo haciendo el puente hacia atrás y levantándome y es algo que si me llegan a decir hace tiempo que sería capaz de hacer, no me lo creería".Las aficiones de la alavesa no acaban ahí.. Tía y sobrina se divierten simulando entrevistas. La pequeña es la reportera y a Leyre le toca interpretar distintos papeles., ella de presentadora y yo pues de lo que sea. La verdad es que nos reímos mucho. Lo pasamos muy bien y además aprendo mucho con ella". Por eso, siempre que puede saca un rato para estar con ella y disfrutar de su compañía y no son pocas las ocasiones las que, otra de sus aficiones., empeñada "en vivir el presente", pero no por ello con aspiraciones de poder alcanzar un futuro mejor para esta sociedad. Por eso,. No quedan ahí sus buenas intenciones. La de Amurrio "solicita a quien guíe la sociedad sean buenas personas y piensen en el pueblo y los vecinos, y no en llenarse sus bolsillos".