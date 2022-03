Verdeliss estalla contra quienes la califican de 'mala madre'

Verdeliss es una de las influencers más seguidas del 'mundo' de la maternidad y la familia. La navarra cuenta con una fiel comunidad de seguidores con los que comparte sus experiencias con la maternidad, cabe recordar que es madre de ocho hijos junto a su marido, Aritz, y también comparte otras facetas de su vida como su labor al frente de su marca textil, recetas o planes que hace en su día a día.



Los 'followers' de Verdeliss también han sido testigos de la gran mayoría de sus partos y han visto crecer a todos sus hijos, por lo que la joven ha estado expuesta a las críticas prácticamente desde el primer día, y en muchas ocasiones esas críticas han estado relacionadas con la forma en la que cría y educa a los pequeños.





¿MALA MADRE?

Sin embargo, todo tiene un límite y parece que el de Estefanía ha llegado tras el nacimiento de su última hija, Deva, que llegaba al mundo el pasado mes de febrero.Tras el nacimiento de la pequeña, fueron, lo que en su opinión la hace "peor madre", unas palabras a las que Verdeliss no ha podido evitar contestar."Hoy,'", comenzaba explicando la de Pamplona a sus seguidores en un post que ha subido a sus redes sociales.", contaba la influencer que destacaba que, en la sociedad de hoy en día, si no eres una "sufridora", no puedes ser una buena madre: "", decía Estefanía sin entender por qué debe ser así, ya que no hay ninguna razón lógica para ello.Partiendo de todas las críticas que ha recibido por querer cuidarse,, en el que defiende la importancia de cuidarse una misma para cuidar mejor a tu hijo."Partiendo de que cada mujer lleva su proceso,", sentenciaba dejando claro que no está de acuerdo con los que piensan que las mujeres deben abandonarse por el hecho de ser madres.