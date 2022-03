'Socialité' vuelve a poner en evidencia a Ortega Cano

La estabilidad de la relación sentimental de José Ortega Cano y Ana María Aldón lleva un tiempo en la cuerda floja. Socialité es uno de los programas que sigue de cerca esta presunta crisis de pareja, aunque ellos, cada uno por su lado, insisten en negarla. El programa de Telecinco conducido por María Patiño dio ayer lo que consideran una nueva pista para avalar que la relación entre ellos no atraviesa su mejor momento.



Desde que el fin de semana pasado la mujer del torero, y viudo de Rocío Jurado, le pidiera una mayor atención en Viva la vida, con Emma García como testigo, todas las miradas están puestas en el diestro. La diseñadora, que en los últimos meses ha hablado abiertamente de los problemas que atraviesa su matrimonio, lanzó un mensaje a su marido en el que le pedía vivir la vida y disfrutar del momento.



La reciente emisión de la serie documental de Rocío Carrasco tampoco ha llegado en buen momento para el matrimonio. Demasiados recuerdos, felices y dolorosos, que han sacudido al diestro en un momento delicado.

Precisamente, Socialité ha emitido hoy unas imágenes en las que una reportera preguntaba al torero si "estaba enamorado cien por cien" de su actual mujer. Su escueta respuesta ha sido: "Eso queda para la intimidad de las personas".



Y a Patiño le ha faltado tiempo para hacer su propia interpretación de estas palabras al incidir en una sustancial diferencia entre Jurado y Aldón. La periodista asegura que "desde que falleció Rocío Jurado, Ortega Cano ha hablado en multitud de ocasiones del amor que sentía por ella". "Ahora, públicamente al menos, no quiere hablar de lo que siente por su actual mujer, con la que lleva 10 años. Esto es importante", ha advertido la presentadora de Telecinco. Por si no hubiera quedado claro la periodista ha insistido: "De repente, lo que siente por su actual mujer forma parte de la intimidad, pero lo que siente por la mujer que ya no está sí se puede hacer público".



Patiño ha situado el inicio de las desavenencias de la pareja hace un año, tras la participación de Ana María Aldón en Supervivientes. Desde ese momento la mujer del diestro ha reclamado su atención, aunque parece que sin mucho éxito. "Parece ser que Ortega Cano prefiere mirar para otro lado y que se siente más cómodo hablando del pasado que de su presente y de su futuro. Es algo obvio. Yo no me atrevo a hablar de ruptura, pero que ella, como mujer, le ha reclamado atención, al menos, que a mí me conste, en quince ocasiones, tirando de hemeroteca", ha advertido la periodista, quien ha asegurado que le parece exagerado hablar de ruptura o de divorcio.