Adriana Abenia, horrorizada, califica el parto de Verdeliss de "dantesco"

Verdeliss es una de las influencers más seguidas en redes sociales. La exposición de su vida y sus decisiones de manera pública la han convertido en un referente de maternidad en Instagram, dónde acumula casi un millón y medio de seguidores.



Sin embargo, su forma de vivir sus partos y su maternidad no es del gusto de todos y hay quién no entiende algunos de los actos de la navarra, como su decisión de que sus siete hijos estuvieran presentes en el parto de su octavo vástago, una niña llamada Deva que nació el pasado 8 de febrero.





DESATA LA POLÉMICA EN REDES

ADRIANA ABENIA OPINA SOBRE EL PARTO DE VERDELISS

y su marido, Aritz, sumaban un nuevo miembro a la familia hace menos de 20 días., su octava hija,en la casa que la familia posee en Pamplona.y unos días despuéscon todos sus seguidores provocando unaLas imágenes que se pueden ver en el citado medio han generado una gran polémica en redes sociales, dónde hay quién apoya la visibilidad que la de Pamplona da a este tipo de partos, aunque, entre ellos algunos rostros conocidos comoLa colaboradora televisiva,, ha querido compartir públicamente su opinión respecto al vídeo. Abenia, a día de hoy,", y le parece ", a tu criatura".Además,que, en su opinión, la influencer hace de sus hijos, aunque destaca que es una decisión muy personal."No me voy a meter porque cada padre decide libremente qué es lo mejor para ellos y demás, pero", admite y"Aparte de lo dantesco que me haya podido resultar alguna que otra situación que he visto en el video, de verdad que lo más importante creo que es eso, la salud de la propia madre y por supuesto del bebéque está a punto de llegar", yPor su parte,argumentando que ". Ambas opciones son igual de seguridad", explica.