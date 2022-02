Gloria Camila habla claro y da su opinión sobre Antonio David

La guerra en el clan Mohedano-Jurado continúa, Gloria Camila ha sido la última en hablar y ha sorprendido al criticar por primera vez de forma pública al padre de su sobrina, Rocío Flores, Antonio David.



La joven cumplía años este lunes y lo celebraba delante de las cámaras de 'Ya son las ocho', el programa en el que trabaja como colaboradora y ha hablado de las últimas novedades de la guerra familiar.





NO SABÍA NADA DE LOS 'TESTIMONIOS DE LA ROTA'

UNAS IMÁGENES "LAMENTABLES"

ESTÁ DECEPCIONADA CON SU HERMANA

en el espacio de Telecinco, cuando su hermana pidió la nulidad eclesiástica de su matrimonio con Antonio David., unas palabras que sorprendieron a la joven."Lo de la Rota€. No he hablado con nadie del tema ni he preguntado si mintieron o no mintieron. Imagino que cada uno hablará cuando quiera y que expliquen si lo hicieron y por qué.", explicaba la Gloria Camila.La hija de Ortega Canode su familia de los que ella no tenía constancia, pero ahora ha podido ver.La hermana de Rociíto ha revelado quey ha admitido que "hay cosas que me parecen bochornosas".Además, ha dejado claro que a raíz de conocer este encontronazoe. Son cosas que no sabía de él. Ahora hay cosas que me parecen lamentables.", reconocía Gloria y añadía que "me parece bochornosa su actitud".Más sincera que nunca, la colaboradora de 'Ya son las ocho', reconoce que "a, que son los únicos que me importan en esta historia", aunque no descarta que eso cambie si vuelve a ver algún encontronazo entre el ex colaborador de 'Sálvame' y su padre, Ortega Cano, e insiste en que ". Si le hablo hoy en día es por mi sobrina".Por otro lado,mayor,y no ha ocultado su indignación"No vi el programa en directo,. No hay mucho más que decir, está todo bien€", comenzaba la también actriz, que añadía que "", antes de arremeter duramente contra Carrasco.salgan de su boca atacando al padre de sus hermanos", lamentaba y sentenciaba que no todo vale para defender su verdad."Hacerlo público cuando€ Mi padre. Siento pena por mi familia y por la familia de Carlos Parra. Ella sabe lo que es la salud mental y emocional, sabe que mi hermano y yo lo hemos pasado mal con este tema.".