Las primeras declaraciones de Nagore Robles tras su ruptura con Sandra Barneda

Nagore Robles y Sandra Barneda sorprendían hace tan solo unos días a sus seguidores y a todos los espectadores anunciando su ruptura, tras cinco años juntas.



Esta no era la primera vez que la presentadora y la colaboradora televisiva decidían emprender caminos separados, de hecho, ambas habían decidido hace un tiempo dar una segunda oportunidad a su relación, aunque parece que finalmente no ha salido como les hubiera gustado.



Unos días después de que la noticia saliera a la luz, Nagore Robles ha querido pronunciarse y compartir con sus fans cómo se encuentra en estos delicados momentos.





NAGORE ROBLES ROMPE SU SILENCIO

CINCO AÑOS DE RELACIÓN

ha querido desvelara través de Instagram y ha agradecido todas las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas."Hola., porque; así que, muchas gracias", decía la vasca, en un vídeo subido a los 'stories' de la conocida red social, visiblemente afectada y con la voz apagada.Ha aprovechado parapor las palabras de cariño y los mensajes de ánimo que le han enviado desde que se publicara la ruptura ya pesar de no pasar por su mejor momento, algo que seguro queque está atravesando actualmente.", escribían ambas en sus redes sociales, hace unos días, para hacer pública su nueva situación, pero tal y como ellas mismas han reconocido, la decisión se tomó hace ya un tiempo., aunque durante este tiempo su romance ha pasado por muchos altibajos., por primera vez,y y finalizar su relación de mutuo acuerdo, aunque seguían queriéndose yDesde entonces no se habían separado y. No dudaban en compartir bonitos momentos juntas en redes sociales y algunos de los planes de los que disfrutaban, e incluso hicieron partícipe al público de ladurante la emisión de las galas de 'La isla de las tentaciones'.Sin embargo, parece que finalmentey ha roto su relación, aunque