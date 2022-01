Antonio Orozco anuncia, por sorpresa, que ha sido padre

Antonio Orozco está de enhorabuena. El cantante ha sorprendido a todos sus seguidores con una feliz noticia: ¡Ha sido padre de nuevo!.





¡BIENVENIDA, ANTONELLA!

JAN, SU ORGULLO

El artista, en la que parece estar descansando en brazos de su madre, y ha explicado que la niña l, a la vez que agradecía a su círculo más cercano su discreción respecto al asunto: ". Gracias infinitas a todas las personas que nos han mostrado su cariño en este tiempo y sobre todo por el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar", escribía junto a la tierna imagen., que ya tiene un niño,, nacido de su relación con Susana Prat, fallecida en 2017.El intérprete de 'Mi héroe' prefiere mantener su vida personal alejada de los medios, tanto, que pocos sabían que se había vuelto a enamorar. Sin embargo, con motivo de una noticia tan feliz ha hecho una excepción y ha compartido con sus fans algunos detalles sobre su hija:, decía, encantado con su pequeña.por el que siente auténtica pasión., que tiene los mismos ojos que su nueva hermana,, de hecho, domina varios instrumentos, entre los que se encuentran el piano o la batería.Además,y yaen su cuenta de Instagram, dónde comparte algunos vídeos en los que se le puede ver haciendo improvisaciones musicales, composiciones e interpretaciones,: ". Tiene todo lo de su madre, la belleza de su madre, la inteligencia de su madre y es una persona que", contaba el de Barcelona durante una de sus visitas a 'El Hormiguero'.Aun así, Orozco empieza a asumir que Jan está creciendo y admite que ha entrado en una edad en la que no le gusta mucho que hable de él, aunque destaca que sigue siendo "un niño feliz. Y", decía orgulloso hace unos días.Aunque ya no es un niño pequeño,, y no es raro verlos posar en redes sociales, dónde