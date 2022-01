La teoría de una fan que asegura que  Kylie Jenner ya ha dado a luz 

Si hay algo que Kylie Jenner protege más que cualquier otra cosa en el mundo son sus embarazos. Antes del nacimiento de su primera hija, Stormi, los rumores de embarazo corrían como la pólvora, pero ella nunca llegó a confirmarlo de manera oficial hasta que tuvo a su bebé en sus brazos.



Ahora, está embarazada por segunda vez y aunque no lo ha ocultado hasta el final como ocurrió la primera vez, tampoco quiso anunciarlo de forma oficial hasta el pasado mes de septiembre, cuándo su estado ya era más que evidente.



Sin embargo, parece que la hermana pequeña de las Kardashian sí que guarda un secreto respecto a su nueva maternidad y es que hace semanas que las redes sociales están convencidas de que la 'it girl' ya ha dado a luz.





KYLIE JENNER, ¿YA ES MAMÁ?

LA TEORÍA DE EMILY SCHWARTZ

Mientras el mundo especula sobre la posible llegada al mundo del nuevo miembro del clan Kardashian,, pero ¿sigue realmente embarazada Kylie, o eshasta que esté preparada para anunciar el nacimiento de su hijo?.Parece que la menor de laso, al menos, eso, la mismaen el mes de agosto.Sus aciertos del pasado la avalan, así queSegún Emily,en las que se ve a la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' saliendo de un avión privado, mientras un miembro de seguridad le tapa la barriga con una sábana.que solo puede significar que Kylie no quiere que sepamos que ya no está embarazada.Pero aún hay más.En uno de los episodios, lo que significaría que por aquel entonces ya sabía que estaba embarazada, no obstante, la verdadera pista no es el chupito sino la fecha.aunque no se emitió hasta diciembre, ocho meses después, por lo que, aúnque seguro que despejan las pocas dudas que quedan.Según los fans las uñas cortas que ahora luce Kylie podrían deberse a la llegada al mundo de su pequeño, peroen Instagramque, sin duda, no pertenece a la pareja,Es cierto que Kourtney y Travis han manifestado su intención de tener hijos, aunque empezar la casa por el tejado (comprando un biberón, que además está lleno) es cuánto menos raro, por lo que