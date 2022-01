Las Campos se reconcilian el día de Reyes 

La paz vuelve a reinar en el clan Campos. Terelu compartía este jueves en redes sociales la prueba definitiva de la reconciliación con su hermana, Carmen Borrego, una imagen en la que también aparece Alejandra Rubio y en la que las tres posan de lo más divertidas.



¡FELICES REYES EN PAZ Y ARMONÍA!

AÑO NUEVO, JUNTAS

2022: BUENA SINTONÍA

, esta era la frase elegida por la mayor de las Campos para anunciar la reconciliación definitiva de la familia. Una escena en la que, ilustrando así, con mucha ironía, los desencuentros que las han mantenido distanciadas durante los últimos meses.o hace unos días. Las hermanas mantuvieron una conversación, con motivo de Año Nuevo, en la que solucionaron todos los temas pendientes.Parece que esa primera toma de contacto salió bastante bien y dejó a las hijas de María Teresa Campos un buen sabor de boca, tanto, que, y la nieta de María Teresa Campos,como había vivido ella ese momento:, comenzaba diciendo la joven, que explicaba que: "Creo que, si acaso para más adelante, por lo que" y apuntaba quién estaba presente en la citada reunión: "Estaban mi madre, mi tía, su marido y mi abuela. Comieron y hablaron.antes que otra cosa", que aseguraba que ella no estuvo presente, ya que pasó Fin de Año en Málaga y se enteró de la buena noticia mediante una foto que le envió su madre.: "No puedo decir de lo que han hablado porque yo no estaba. Acabo de llegar y ni siquiera he visto a mi madre", decía la colaboradora, que también quiso aclarar en qué punto se encuentra actualmente la relación con su tía:. Esa misma noche hablé algo con ella". Alejandra le escribió a su tía: "Feliz Año, tita", y un corazón, a lo que ella le respondió: "Igualmente, cariño. Espero poder arreglar las cosas contigo, sabes que te adoro y quiero que seas muy feliz".La más pequeña de las Campos ha asegurado que para ella esto supone "romper el hielo" con Carmen Borrego y está contenta de haber llegado a este punto.Parece quey todas las protagonistasahora mismo.Por el momento,que reina en el ambiente.