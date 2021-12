Belén Esteban le lanza un mensaje directo a María José Campanario

Teniendo en cuenta que trabaja en Sálvame y que el embarazo de María José Campanario está ocupando media parrilla de Telecinco desde que este martes la revista ¡Hola! lo hiciera público, era inevitable que Belén Esteban tuviera que hablar de la nueva paternidad de su exmarido, Jesulín de Ubrique.

Lo ha hecho este miércoles y parece que por una vez ha querido ser políticamente correcta. La madrileña se ha dirigido a la cámara y ha dedicado unas palabras agradables a la futura mamá de familia numerosa, quien durante años ha sido su gran enemiga.

"María José, Jesús, a toda la familia, hemos podido tener historias hace muchos años y cosas con las que no estoy de acuerdo ni vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Pero yo os doy mi enhorabuena de corazón, a ti especialmente, María José, te deseo que pases un embarazo feliz y tranquila y ojalá que por tu enfermedad con el embarazo no tengas ningún síntoma", le ha deseado Belén Esteban a María José Campanario.

La colaboradora de Sálvame comprende que el extorero y la odontóloga estén "como locos de contentos" y afirma que no dará ninguna entrevista al respecto pese a que le "han ofrecido hacer cosas", porque ya no es "la que era antes y tengo una prioridad en la vida ante la que no hay dinero que lo pague" y porque su hija, Andrea, le ha insistido muchas veces en que no hable de temas familiares en televisión.