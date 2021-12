Ben Affleck ha hablado abiertamente de su relación con Jennifer López

Si hay una pareja que confirma la teoría de que segundas partes también pueden ser buenas, esa es la formada por Ben Affleck y Jennifer López. Cuando rompieron su relación en 2004 nadie podía imaginar que casi veinte años después el mundo volvería a verlos cogidos de la mano paseando su amor por las alfombras rojas.



La actriz y cantante rompió su compromiso con Álex Rodríguez, mientras que el intérprete de 'Batman' puso fin a su noviazgo con la actriz de ascendencia cubana, Ana de Armas, y entonces ocurrió: Una reconciliación que lleva meses ocupando portadas de revistas alrededor del mundo y es que Ben y J Lo nos hacen soñar con cada una de sus apariciones públicas.





Han paseado su amor, sí, pero hasta el momento no se habían pronunciado sobre sus sentimientos. Ahora,, y según sus declaraciones lo suyo va muy en serio, tanto, que podría acabar en boda.Aunque Ben no lo ha confirmado sí que pronunció unas palabras que han desatado todos los rumores: "Lo más importante en la vida es ser un buen padre, lo segundo más importante es ser un buen hombre y una buena persona. Y, después, ya sabes, un buen marido. Con suerte".La declaración es lo suficientemente sugerente para que, no obstante por el momento no hay datos más concretos.: "Hay algunas cuestiones que son privadas e íntimas y tienen significado por el hecho de que no se comparten con el resto del mundo. Me siento más cómodo aprendiendo a encontrar un límite entre las cosas que quiero compartir y las que no. Sé que me siento más cómodo teniendo esos límites saludables en mi vida".Aun así, ha asegurado quey ha afirmado que se siente muy agradecido por las segundas oportunidades que le ha dado la vida: "Soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen una primera oportunidad. Yo he tenido segundas oportunidades en mi carrera y también como ser humano".En su entrevista también ha tenido tiempo para bromear yy que no descarta hacerlo aunque asegura con humor que la escribirá y "¡luego le prenderé fuego!".No es raro que Ben Affleck quiera conservar ahora su relación con Jennifer en la mayor privacidad. Durante su primera oportunidad como pareja,, algo que, como reconocerían ambos años más tarde,