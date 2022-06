La dolencia que impide a Joaquín Prat presentar con normalidad

El programa matutino de Ana Rosa Quintana ha transcurrido con total normalidad a excepción de la sección que presenta Joaquín Prat. Al llegar el turno de comentar los diferentes realitys del momento, Prat ha aparecido sentado en un sofá y ha revelado ante las cámaras que sufre una serie de dolores en el lumbago que le impiden presentar con normalidad.

El periodista ha cortado la narración y ha realizado sus declaraciones al comienzo de su sección. Joaquín Prat ha ido al grano y se ha sincerado con la audiencia: "Perdonen que esté tan tieso, pero es que tengo lumbalgia".

Sin embargo, no es la primera vez que el presentador del programa padece este problema de salud. En el mes de abril también comunicaba a la audiencia que sufría esta dolencia, lo que ha dejado preocupados a los seguidores del programa.

En aquel programa cuando su compañera Patricia Pardo le lanzaba una atrevida petición en directo, él contestaba: ¡No! Bailar, no. Además tengo lumbalgia, no puedo bailar... no me hagas estar de pie más tiempo". Después de sus declaraciones, el programa ha continuado con normalidad y se han comentado las últimas novedades del mundo del corazón.